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      Чому Україна не вступить до НАТО найближчим часом

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      Чому Україна не вступить до НАТО найближчим часом

      У НАТО пообіцяли, що Україна обов'язково стане членом Альянсу, щоправда у найближчій перспективі це точно не станеться. Річ у тім, що сьогодні НАТО перебуває не на тій стадії, аби обговорити питання, на які організація зазвичай відповідає, коли приймає нових членів. Водночас Україна є неготовою до вступу.

      Як зауважив колишній заступник генсека НАТО Александер Вершбоу, Альянс дуже чітко сказав, що Україна та Грузія будуть його членами, передає "Сьогодні".

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      "Це дуже чітка обіцянка. Але як це здійснити на практиці? Це дуже складне питання, тому що воно не тільки практичне, але ще й політичне та безпекове. Адже коли НАТО запрошує нових членів, він повинен мати відповідь на питання: "Чи є у вас стратегія захисту цих країн?" Чи можете ви застосувати статтю 5 Статуту НАТО про колективну оборону, якщо на Грузію чи Україну нападуть? Думаю, рішення є, але зараз НАТО перебуває не на тій стадії, щоб їх обговорювати", – підкреслив він.

      За його словами, взаємини Альянсу з Росією є настільки поганими та конфронтаційними, що більшість союзників хочуть просто відстрочити проблему.

      Наразі Альянс не є готовим вирішувати цю проблему. Але неготовою є і Україна з точки зору відповідності стандартам НАТО. Вам ще потрібно провести реформи у себе вдома, які нарівні з реформами в секторі оборони, також є обов'язковою умовою для вступу в НАТО. Але я думаю, що Україна швидше підготується, ніж НАТО. Тому Альянсу зовсім скоро треба починати шукати вирішення проблеми,
      – підсумував Вершбоу.

      Зауважимо, нещодавно Верховна Рада ухвалила постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО у Києві. Захід відбудеться з 22 по 25 травня 2020 року та пройде в Україні вперше.

      Раніше директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Барбора Маронкова заявляла, що Україна не може у короткий термін стати членом НАТО. А для того, щоб вступити у Альянс у майбутньому, Києву важливо і далі продовжувати процес реформ і зміцнювати оборонну сферу країни.

      Вступ України до НАТО за прискореною процедурою у разі успішного виконання Річних національних програм співробітництва України з Альянсом є неможливим. Найперше – потрібне консенсусне політичне рішення НАТО про надання плану дій щодо членства, який є невід'ємною частиною процесу набуття членства. По-друге, реформи мають бути реалізованими. Не існує короткого шляху до членства в НАТО. Ми маємо інструменти, за допомогою яких ми можемо допомогти та надати підтримку, стимулювати Україну у цих реформах, і мовиться про Річну національну програму,
      – наголосила вона.

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      Теги: Новини України Новини політики НАТО
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