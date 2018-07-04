"Чотири роки без цивілізації, зате Ленін живий": у мережі показали фото з окупованої Луганщини
У мережі опублікували свіжі світлини з Первомайська, окупованого російськими окупаційними військами.
Відповідні фото з'явились в акаунті "Хрустальный Луч" у Twitter.
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"Первомайськ. Чотири роки без цивілізації, спустошення, трава, що виросла з асфальту, по якому нікому ходити, зате Ленін "живий", – підписали фотопідбірку.
Окупований Первомайськ 2018
Окупований Первомайськ 2018
Окупований Первомайськ 2018
Окупований Первомайськ 2018
Окупований Первомайськ 2018
Окупований Первомайськ 2018
Окупований Первомайськ 2018
Окупований Первомайськ 2018
Джерело: 24 канал
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