"Чотири роки без цивілізації, зате Ленін живий": у мережі показали фото з окупованої Луганщини

У мережі опублікували свіжі світлини з Первомайська, окупованого російськими окупаційними військами.

Відповідні фото з'явились в акаунті "Хрустальный Луч" у Twitter.

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"Первомайськ. Чотири роки без цивілізації, спустошення, трава, що виросла з асфальту, по якому нікому ходити, зате Ленін "живий", – підписали фотопідбірку.



Окупований Первомайськ 2018



Окупований Первомайськ 2018



Окупований Первомайськ 2018



Окупований Первомайськ 2018



Окупований Первомайськ 2018



Окупований Первомайськ 2018



Окупований Первомайськ 2018



Окупований Первомайськ 2018