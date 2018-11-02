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      Дані про розвиток міст і зелених зон України передані для вивчення у Каліфорнійський університет

      61 Читать новость на русском
      Зелені зони України
      Зелені зони України / uk.etcetera.media

      30 жовтня науковій команді Каліфорнійського університету в Берклі для вивчення були передані дані про зміну території міст та зелених зон України.

      Дані направляються у рамках спільного наукового проекту з дослідження динаміки та результатів зміни територій міст та зелених зон України. До дослідження залучені команда фахівців Каліфорнійського університету в Берклі, експерти Міністерства екології та природних ресурсів України, студенти українських університетів, молоді українські дослідники платформи "EnWirenment" та інші наукові об'єднання в Україні. Стратегічним партнером даного міжнародного співробітництва в Україні стала девелоперська компанія City One Development, яка надаватиме підтримку та технічні можливості для фактичного впровадження результатів роботи команди науковців.

      Попередньо інформація збиралася та аналізувалася Міністерством екології та природних ресурсів України, за співпрацею з адміністраціями міст України. До первинного аналізу та збору даних долучилися студенти і наукові співробітники українських університетів.

      Дані аналізуватимуть для виявлення реального стану екологічної та урбаністичної ситуації в Україні, а також для прогнозування потенційних ризиків і вживання необхідних заходів.

      Під час дослідження українських даних у Каліфорнійському Університеті локальна інформація про зміну тенденцій розвитку територій, забудови та зелених зон буде порівняна із глобальними даними з наукових, статистичних, картографічних, космічних джерел американських та європейських космічних агенцій, про розвиток навколишнього середовища України та інших країн.

      Це дасть змогу прослідкувати та виявити чітку та достовірну картину урбаністичної, кліматичної та екологічної ситуацій, а також взаємний вплив цих факторів.

      Перша частина переданих даних – це зміни розмірів зелених зон та українських міст (обласних центрів) і впливу цих факторів на навколишнє середовище. На даному етапі українські дослідники опрацювали дані з 2000 року.

      Українські дані стануть основою для наукових робіт дослідницької групи у Каліфорнійському університеті на тему розвитку українських міст, а вивчення українських територій міжнародними науковцями дозволить отримати достовірний результат та уникнути можливості похибок.

      Неприбутковий проект спрямований на інтеграцію науковців та дослідницьких груп до вияву реальних тенденцій розвитку міст та моделювання необхідних кроків для поліпшення ситуації. Студентські організації, українські університети матимуть змогу отримувати наукове підґрунтя для своїх проектів та долучитися до міжнародних досліджень.

      Дослідники бачать у проекті потенціал для спільних проектів студентів, науковців, міських адміністрацій та професійних об’єднань у сфері відкритих даних, доповнення карт, створення нових ландшафтних та будівельних об´єктів з використанням новітніх технологій для економії й збереження ресурсів країни та залучення кращих спеціалістів.

      Теги: Новини України Екологія Міністерство екології
      Джерело: 24 Канал
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