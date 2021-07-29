РНБО вже точно збереться на Донбасі: Данілов назвав ключові питання
29 липня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Президент Володимир Зеленський 30 липня збирає Раду національної безпеки й оборони. Олексій Данілов заявив, що засідання відбудеться на території Донецької області.
Засідання РНБО на Донбасі
Секретар РНБО також розкрив подробиці порядку денного. Про це він повідомив в ефірі одного з телеканалів 29 липня.
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Засідання, яке відбуватиметься завтра (30 липня – 24 канал), пройде на території Донецької області,
– сказав посадовець.
Олексій Данілов зазначив, що під час зібрання розглянуть вісім питань, зокрема:
- питання енергетичного сектору;
- питання медицини;
- питання води;
Виїзні засідання проводитимуть регулярно, щоб залучати органи самоврядування.Зверніть увагу! Під час спілкування з журналістами на брифінгу за підсумками РНБО 16 липня Олексій Данілов розповів, що "наступного разу" розглянуть питання політики у сфері захисту державного кордону.
Попередні засідання РНБО: коротко
- РНБО провела засідання 14 травня. Тоді застосували персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".
- Наступне засідання пройшло 4 червня: обговорили охорону адміністративної межі з окупованим Кримом, поглиблення інтеграції України в НАТО, видворення 20 колишніх чиновників з державних дач у Пущі-Водиці, законопроєкт про деолігархізацію.
- 18 червня РНБО впровадила санкції проти олігархів Павла Фукса та Дмитра Фірташа, а також проти кіберзлочинців. Тоді також затвердили Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України.
- Після засідання відбулося 23 червня, приводом стала загроза поширення в Україні нового штаму коронавірусу – Дельта.
До теми Посилення карантину та моніторинг за олігархами: результати засідання РНБО 16 липня