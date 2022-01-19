ДБР оскаржуватиме запобіжний захід Порошенку

Печерський суд Києва 19 січня обрав Петру Порошенку запобіжний захід у вигляді у вигляді особистого зобов'язання. Після цього у Державному бюро розслідувань заявили, що оскаржуватимуть його.

У ДБР пояснили, що у сторони обвинувачення є для цього всі підстави. Відповідну інформацію оприлюднили 19 січня, після ухвали суду.

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ДБР подаватиме апеляцію щодо запобіжного заходу Порошенку

Вважаємо, що рішення суду щодо обрання запобіжного заходу п'ятому Президенту України є таким, що не забезпечить належної поведінки підозрюваного Петра Порошенка, а тому у сторони обвинувачення є всі підстави для його апеляційного оскарження,

– запевнили у відомстві.

Державне бюро розслідувань також пояснило, що в ухвалі суду щодо обрання запобіжного заходу слідчим суддею "констатовано законність та обґрунтованість підозри Петру Олексійовичу Порошенку в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях".

Ба більше, у ДБР пригадали, що на підозрюваного п'ятого президента суд поклав обов'язки:

прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурорів, слідчого судді, суду;

не відлучатися з Києва та області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

здати на зберігання до відповідних органів держвлади свій паспорт чи паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.

До речі, запобіжний захід Петру Порошенку могли обрати ще 17 січня – у день, коли відбувалось засідання суду. Проте тоді секретар заявив, що оголошення "запобіжки" перенесли на 14:00 19 січня.

Тобто фактично суддя був у нарадчій кімнаті 2 дні – він до оголошення рішення не мав права братись за нову справу. Відповідно до законодавства, за цей час слідчий суддя Олексій Соколов мав аналізувати доводи та писати судове рішення.

Коротко про справу Петра Порошенка

20 грудня 2021 року Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Зокрема у ДБР розповіли, що мовиться про ймовірну змову п'ятого президента з вищим російським керівництвом та сприяння діяльності бойовиків на Донбасі.

У ДБР повідомили, що у 2014 – 2015 роках Порошенко міг використовувати свої повноваження президента, щоб незаконно припинити постачання вугілля з ПАР та на вимогу Росії підписати контракт на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу.

Іншими фігурантами справи є проросійський нардеп Віктор Медведчук, який, за даними слідства, організував купівлю ресурсу у бойовиків, а також ексміністр енергетики Володимир Демчишин та бізнесмен Сергій Кузяра. Сам Петро Порошенко це заперечує. Детальніше про справу читайте за посиланням.

Окрім того, Петро Порошенко у грудні покинув Україну. Перед цим ДБР намагалось вручити йому повістку про виклик, проте п'ятий президент біля парламенту сів у машину та поїхав від слідчих. Після цього, за даними ДБР, він придбав квитки на літак та покинув Україну.

Саме тому 23 грудня у ДБР прийшли його адвокати. З 24 грудня МВС оголосило Петра Порошенка в розшук.

17 січня 2022 року політик повернувся в Україну. Після цього вирушив на засідання Печерського районного суду, який мав обирати йому запобіжний захід у "вугільній справі".

Суд обрав Порошенку запобіжний захід – дивіться відео