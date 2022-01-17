ДБР запевняє, що у справі Порошенка немає політики

У Києві розпочався суд над Петром Порошенком, який зранку 17 січня повернувся в Україну. Розгляд справи вже прокоментували у Державному бюро розслідувань.

Там наголосили, що ця справа не є політично вмотивованою. Про це на брифінгу заявила Тетяна Сапьян, радниця з комунікацій ДБР.

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"Політику залишаємо політикам"

Мовиться про справу, яка стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. П'ятого президента підозрюють у змові з вищим російським керівництвом та сприянні бойовикам на Донбасі.

Ця справа не є політично вмотивованою. Ми акцентуємо увагу, що політику ми залишаємо політикам. А факти нехай залишаються у слідчих,

– підкреслила Сап'ян.

За її словами, ДБР вітає рішення політика повернутися в Україну та прийти на судове засідання. У відомстві сподіваються, що судовий процес проходитиме у визначеному законодавством порядку.

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