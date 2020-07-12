Наслухавшись про промислове виробництво масла, сиру та ковбас, геть втрпачаєш апетит. Але ж не мордувати себе голодом? На цей раз варто спробувати домашню їжу.

Чи може бути неякісним те що з села? Як нас обманюють приставками "еко" та "органік". Про найпоширеніші міфи читайте у програмі "Обережно, міф!" на 24 каналі.

Важливо Ковбаса з туалетного паперу чи мишей: правда та міфи про продукти, які купляємо в супермаркеті

Міф 1: Треба обирати екологічні, органічні продукти

Експерт з якості харчових продуктів Олена Сидоренко пояснила, що насправді з ринком органічних або екологічних продуктів велика проблема.

У нас немає поняття органічного продукту. Для того, щоб продукт був органічним, повинні бути спеціальні умови для виготовлення,

– пояснила голова ГО Громадський контроль захисту прав споживачів Владислава Миронова.

"Органіка просто так не продається. Під неї необхідний сертифікат. Якщо на звичайну продукцію достатньо декларації, де просто на рівні туалетного паперу сам виробник пише, що продукція відповідає ДСТУ чи ТУ. Сертифікат на органіку надається незалежним органом оцінювання. Без нього продукція не вважається органічною", – розповів виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

Він додав, що в нашій країні продають якийсь незрозумілий товар й пишуть "еко", "натурально", "домашнє". Пишуть різні речі, на скільки вистачає совісті. А совісті зазвичай у людей немає.

Міф 2: Імпортне краще

Максим Несміянов зазначив, що імпортні товари повинні бути якісніші, але можна потрапити на підробку. Сьогодні вже масово почали вести з Польщі підроблені сири та масло.



Підроблюють масло та сир / Фото ТСН

В країни "третього світу", такі, як Україна, можна поставляти незрозуміло що, але з назвою відомого італійського бренду. Тобто наші підприємці туди приїжджають й просять знизити собівартість. Ми ж розуміємо, що українці не готові багато платити. От тому просять знизити собівартість і через це знижуються якісні характеристики товару,

– пояснив Несміянов.

"Відповідно до цього контракту країна-виробник робить той товар, який ви замовили. І він буде такої якості, який наш комерційний працівник захотів представити для своєї країни", – пояснила Олена Сидоренко.

Міф 3: Білоруські продукти якісніші

Експерт з якості харчових продуктів повідомила, що інколи використовується білоруський бренд й дуже часто під цим ним йде гарна продукція, яка робиться фактично із вітчизняної сировини. Бренд тільки для впливу на споживачів.

"Те, що знаходиться на нашому ринку, виготовляють наші виробники під білоруським брендом. Ми перевіряли через сайти 6 різних білоруських виробників, але не існує таких у Білорусі. Вони імітували білоруське пакування, назву виробника придумували, а продукт зовсім інший", – розповіла Владислава Миронова.

Міф 4: Врятують суперфуди

Олена Сидоренко запевнила, що всі, так звані продукти здорового харчування, які пропонуються, як суперфуди, дуже індивідуально для використання. Абсолютно не означає, що вони є сприйнятними для всіх.



Ягоди годжі / Фото HealthApple

"Наприклад, ягоди годжі. Ми не знаємо звідки вони поступили та як їх сушили. Чи вони не зберігалися 10 років, а тепер потрапили на наш ринок і ви не будете мати нічого, крім назви, що це якісь ягоди. Шипшина, яка росте безпосередньо у вас на землі, буде мати набагато більше користі", – пояснила Сидоренко.

Міф 5. Найбезпечніше дитяче

Виконавчий директор Союзу споживачів України пояснив, що з 2019 року деякі виробники запустили маркетингову кампанію, в якій вказують на своїй продукції: "Рекомендовано для споживання школярам та дітям дошкільного віку". При цьому навіть немає "зірочки", а хто рекомендував.

Пишуть "молоко для дітей", "соки для дітей", "ковбаса для дітей". Для чиїх дітей не пишуть, але, щоб уточнити треба глянути вік. Так от: "Не рекомендовано (або рекомендовано) споживати від 3 років". Насправді діти – це коли ставлять позначку "0+", тобто від народження,

– пояснив Максим Несміянов.

"Якщо є таке маркування або від 9 місяців, тоді це хоч якийсь дитячий продукт. Інакше це звичайний сік, який розлитий під лейблом для дітей. Це просто маркетинговий хід. Вас обманюють", – додав Несміянов.

Міф 6: Домашнє завжди якісніше

Експерт з якості харчових продуктів Олена Сидоренко заявила, що це також тільки міф. Ви або маєте свою молочницю чи м’ясника і він вами дорожить, як клієнтом. Або купуєте молоко в супермаркеті промислового виробництва, яке має свої мінуси, бо воно від різних корів. Або на ринку за нижчою ціною, проте тут вам ніхто нічого не гарантує.

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"Якщо у бабусь, то там вже йде самодіяльність. Може бути й антибіотик й сода – використовують різні інгредієнти. Заходять в цей сарай, де корови й мухи. Там же одразу корівок подоїли, але якими руками, в яке відро, як це везли? Не завжди натуральна продукція, яку можна купити від таких господарств, безпечніше й краще за те, що порошкове", – пояснив виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.