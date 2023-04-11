Де в Україні вже заборонили діяльність УПЦ МП: перелік областей

В українських областях масово відмовляються від УПЦ МП. Діяльність проросійських церков вже заборонили у низці областей.

Рішення про заборону Московського патріархату схвалили переважно західні області. Далі 24 Канал зібрав повний перелік регіонів, які відмовились від проросійського впливу в УПЦ.

До речі З початку року лише 63 церкви перейшли до ПЦУ: скільки ще залишаються в УПЦ МП

Де вже заборонили УПЦ МП

Волинь

Заборонити УПЦ МП на Волині вирішили з 11 квітня. "За" проголосували 54 депутати. Депутат Юрій Поліщук наголосив, що ченці УПЦ МП співпрацюють з російським ворогом, а більшість з них мають російські паспорти. Лише минулого року СБУ відкрила 52 кримінальні справи проти 55 священників.

Рівненщина

Рівненська обласна рада 10 квітня також заборонила діяльність УПЦ МП в області. Депутати підтримали скасування рішення депутатів 1991 та 1992 років щодо діяльності релігійних організацій московського патріархату.

Хмельниччина

4 квітня депутати Хмельницької обласної ради заявили про заборону діяльності УПЦ МП на території області. Для цього провели позачергове засідання сесії.

Області, що заборонили УПЦ МП давно

Львівська облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ давно – ще 22 листопада 2022 року.

облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ давно – ще 22 листопада 2022 року. Житомирська облрада схвалила рішення 7 грудня 2022.

облрада схвалила рішення 7 грудня 2022. У Вінницькій області московський патріархат заборонили 25 листопада 2022.

області московський патріархат заборонили 25 листопада 2022. 26 серпня 2022 року на сесії Тернопільської обласної ради депутати також проголосували за заборону УПЦ МП.

У деяких областях частково заборонили УПЦ МП, тобто рішення схвалили окремі громади чи населені пункти. Наприклад, у червні 2022 року на території Бориспільської громади Київської області заборонили діяльність московського патріархату.

Так само зробили у Переяславі на Київщині, у Звенигородці на Черкащині та у Богородчанах на Івано-Франківщині.

Рада хоче заборонити УПЦ МП

Уряд ще в січні вніс у Верховну Раду законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Мовиться про законопроєкт № 8371.

Цей законопроєкт унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких перебуває за межами України в державі, що здійснює збройну агресію. Раніше в УПЦ МП переконували, нібито вони не мають юридичних зв'язків із російською церквою.

Однак 1 лютого в Держетнополітики пояснили, що УПЦ МП не є незалежною в управлінні від Російської православної церкви. Православне канонічне право не оперує поняттям "незалежна і самостійна у своєму управлінні".