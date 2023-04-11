Де в Україні вже заборонили діяльність УПЦ МП: перелік областей

11 квітня 2023, 17:31
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В українських областях масово відмовляються від УПЦ МП. Діяльність проросійських церков вже заборонили у низці областей.

Рішення про заборону Московського патріархату схвалили переважно західні області. Далі 24 Канал зібрав повний перелік регіонів, які відмовились від проросійського впливу в УПЦ.

До речі З початку року лише 63 церкви перейшли до ПЦУ: скільки ще залишаються в УПЦ МП

Де вже заборонили УПЦ МП

Волинь

Заборонити УПЦ МП на Волині вирішили з 11 квітня. "За" проголосували 54 депутати. Депутат Юрій Поліщук наголосив, що ченці УПЦ МП співпрацюють з російським ворогом, а більшість з них мають російські паспорти. Лише минулого року СБУ відкрила 52 кримінальні справи проти 55 священників.

Рівненщина

Рівненська обласна рада 10 квітня також заборонила діяльність УПЦ МП в області. Депутати підтримали скасування рішення депутатів 1991 та 1992 років щодо діяльності релігійних організацій московського патріархату.

Хмельниччина

4 квітня депутати Хмельницької обласної ради заявили про заборону діяльності УПЦ МП на території області. Для цього провели позачергове засідання сесії.

Області, що заборонили УПЦ МП давно

  • Львівська облрада проголосувала за заборону діяльності УПЦ давно – ще 22 листопада 2022 року.
  • Житомирська облрада схвалила рішення 7 грудня 2022.
  • У Вінницькій області московський патріархат заборонили 25 листопада 2022.
  • 26 серпня 2022 року на сесії Тернопільської обласної ради депутати також проголосували за заборону УПЦ МП.

У деяких областях частково заборонили УПЦ МП, тобто рішення схвалили окремі громади чи населені пункти. Наприклад, у червні 2022 року на території Бориспільської громади Київської області заборонили діяльність московського патріархату.

Так само зробили у Переяславі на Київщині, у Звенигородці на Черкащині та у Богородчанах на Івано-Франківщині.

Рада хоче заборонити УПЦ МП

Уряд ще в січні вніс у Верховну Раду законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Мовиться про законопроєкт № 8371.

Цей законопроєкт унеможливлює діяльність в Україні релігійних організацій, керівний центр яких перебуває за межами України в державі, що здійснює збройну агресію. Раніше в УПЦ МП переконували, нібито вони не мають юридичних зв'язків із російською церквою.

Однак 1 лютого в Держетнополітики пояснили, що УПЦ МП не є незалежною в управлінні від Російської православної церкви. Православне канонічне право не оперує поняттям "незалежна і самостійна у своєму управлінні".

Автор: Ольга Музика