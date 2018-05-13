День матері: історія свята

День матері в Україні у 2018-му припадає на 13 травня. Не забудьте привітати своїх матусь цього року. Сайт "24" пропонує дізнатися трохи більше про це свято.

Як із більшістю подібних свят, починалося усе дещо прозаїчніше. Це вже пізніше День матері набув ніжних і романтичних обрисів.

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День матері: як все починалося?

Офіційна історія цього свята бере свій початок ще у далекому 1914 році у США. З того часу в Америці відзначають День матері, як державне свято.

Хоча в тих же Штатах вперше подумали про необхідність такого свята ще у 1872 році. Тоді активістка Джулія Ворд захотіла впровадити день, який би символічно об'єднував усіх матерів у боротьбі за мир. Вона влаштовувала мітинги і демонстрації, але держава так і не звернула уваги на її дії.

Після того вже у 1907 році, аби вшанувати власну матір, яка померла, продовжила доводити державним структурам необхідність цього свята Анна Джарвіс. Активістка відчувала за собою провину, бо недостатньо виражала свою любов до матері. Щоправда, Анна пішла дещо іншим шляхом: замість акцій протесту і демонстрацій, вона писала приватні листи усім чиновникам. Її зусилля закінчились успіхом, бо у 1910 році у штаті Вірджинія вперше офіційно відсвяткували День матері. Через чотири роки Вудро Вільсон, президент США, запровадив офіційне святкування Дня матері у другу неділю травня по всій Америці.



Анна Джарвіс – одна із засновниць Дня матері у США

Якщо ж ми зануримося ще глибше в історію, то побачимо, що насправді матерів вшановують із сивої давнини. Наприклад, у Стародавній Греції святкували День вшанування матері усіх богів – Реї.

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А от у Стародавньому Римі вшановували богиню Кібелу, заступницю матерів. У них свято тривало 3 дні у березні.



Богиня Стародавнього Риму – Кібела

А от у Британії, починаючи з 17 століття, відзначали цілий тиждень матерів. Він тривав упродовж четвертої неділі весняного посту. Але подарунки дарували тільки в один якийсь день у цей період. До речі, відтоді традиційно мамам британці дарують тортик із 12-ма марципанами зверху.

Традиції святкування Дня матері у різних країнах

Японці намагалися ввести подібне свято ще у 1931 році. Тоді вони пов'язали День матері із Днем народження імператриці. Але довше одного року традиція не протрималась. Зараз вони, як більшість країн світу дарують матерям квіти у другу неділю травня.

У Мексиці на День матері у церквах на католицьких месах обов'язково співають особливу пісню: "Las mañanitas". Після чого влаштовують святкові обіди.



На День матері у Мексиці мамусям співають пісню "Las mañanitas"

А от в Австралії на офіційному рівні не святкують День матері. Але люди все одно вшановують своїх матерів, дарують їм квіточки і маленькі подарунки.

В Австрії у другу неділю травня в усіх ресторанах з'являється особливе меню для мам.



У ресторанах Австрії на День матері подають особливе меню

У Туреччині можна сказати, що День матері святкують кожну п'ятницю. Хоча, насправді, усе набагато прозаїчніше – коли жінка виходить заміж, то п'ятниця стає тим днем, коли вона може відвідати свою родину.

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Історія Дня матері в Україні

Офіційно в Україні святкують День матері з 1999 року, з того часу, як Президент Кучма підписав відповідний указ.

Але, насправді, українці цей День святкували і раніше. Наприклад, українська діаспора у Канаді ще на початку 20-го століття (1928 році) почала вітати матерів. А на наступний рік така ініціатива докотилась і до західної України. У Львові у другу неділю травня організовували спеціальні зустрічі матерів і концерти для них. Тут цим займалася редакторка тижневика "Жіноча Доля" Олена Кисілевська. Пізніше, за сприяння "Союзу українок" з Канади це свято поширилося по всій території Західної України.



Олена Кисілевська намагалася впровадити День матері на заході України

Потім при радянській владі, свято категорично заборонили. Це тривало до 1999 року.

До речі, варто також зазначити, що свято ще за часів Київської Русі та козаків теж відзначалося, але як релігійне – місяць Пречистої Діви Марії.

Воно і не дивно, адже мама дає життя, продовжує наш рід. Звісно, матерів треба шанувати і любити, а також дякувати їм за недоспані ночі і нерви, які вони витрачають на своїх дітей.

Не забудьте привітати своїх мам цього року 13 травня!

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