День журналіста: підбірка найепічніших курйозів у прямому ефірі

6 червня в Україні відзначають День журналіста. Робота у журналістів дуже нелегка і стресова. Особливо, коли в прямому ефірі трапляються позаштатні ситуації – заліз павук в труси ведучої чи глядачів з екрана лякає гігантська чайка, або ж журналістка починає випадково оголюватися.

Про ці та інші інциденти у прямому ефірі дивіться у топ найкурйозніших відео від журналістів сайту "24" і переконаєтесь – наскільки непередбачуваною буває журналістська професія.

Діти в кадрі

У шотландському місті Гамільтон під час прямого ефіру за спиною журналіста розгорілась справжня сімейна драма – старша сестра витягнула брата за ноги з поля зору камер.

Читайте також: Ведуча провела ефір із величезним павуком на плечі: відео

Кореспондент, який вів прямий ефір, не помітив, що щось сталось та продовжував розповідати новини.

Гігантська чайка

На канадському телеканалі City під час ефіру ранкового шоу "Breakfast Television" чайка влізла перед камерою, яка транслювала панораму на Ванкувер.

Читайте також: Конфуз в прямому ефірі: ведучий каналу BBC дві хвилини просидів мовчки

Відео трансляції виводили за спиною ведучої Тари Джин Стівенс, і вона не одразу побачила гігантських розмірів пташку. Коли ж ведуча побачила чайку, то намагалася далі продовжувати ефір, але не змогла втриматися від сміху.

Чайка влізла перед камерою у прямому ефірі – відео

Через кілька місяців інцидент повторився – чайка з’явилась в ефірі знову.

"Чайка – повернення"

Чайки взагалі полюбляють таку справу – позувати на камеру у невідповідний момент.

Павук в трусах?

Відома румунська ведуча Ілінка Вандічі в прямому ефірі шоу про моду "Bravo, ai stil!" несподівано почала задирати спідницю вечірньої сукні, запідозривши, що у її спідній білизні лазить павук.

Читайте також: На танцівниці луснула сукня у прямому ефірі: з'явилося відео

На допомогу їй підбіг учасник шоу, однак павука під сукнею вони не знайшли. Поки вона там шукала павука, встигла показати всім глядачам шоу свою білизну і оголені сідниці.

Дивіться курйозний момент з 01:35.

Румунська ведуча шукає павука в білизні – відео

Невчасно переведена камера

У прямому ефірі "Голосу Америки" також стався курйоз із ведучим, щоправда, без павуків у білизні.

Під час відеосюжету режисер невчасно перемкнув камеру на ведучого, який у цей момент жартував з колегою.

Режисер невчасно перевів камеру на ведучого – відео

Секс на пляжі

Під час Олімпіади-2016 кореспондент ВВС Ден Уокер розповідав на фоні пляжу Ріо-де-Жанейро про нові досягнення спортсменів.

Та спостережливі глядачі звернули увагу на сцену за спиною журналіста, де пара займається сексом просто на громадському пляжі. Журналіст не розгубився і незвично прокоментував непередбачувану ситуацію.

"Тим, хто запитує у соцмережах, що відбувається у мене за спиною: ми не будемо наближати зображення. Але я запевняю, це не те, про що ви подумали. Це просто обійми. Вони, мабуть, просто читають книгу. Читають книгу в дивній позі", – пожартував він.

Пара кохалась за спиною кореспондента ВВС у прямому ефірі – відео

Фільми для дорослих

Журналісти ВВС полюбляють вляпатись у курйозні ситуації. Під час випуску новин співробітник ВВС за спиною ведучої дивився фільм для дорослих. На моніторі чоловіка добре видно, як повністю роздягається жінка.

Імовірно, це були кадри любовної сцени з фільму. Та спробуй це довести майже 4 мільйонам телеглядачів каналу, які бачили цей випуск.

Співробітник ВВС дивився фільм для дорослих під час випуску новин – відео

Закурив, як Папай

Відомий американський телеведучий Шон Хенніті під час прямого ефіру запалив електронну сигарету. Але це сталось не з його вини – Шон анонсував черговий сюжет, але програма не вийшла в ефір, тож ведучий, нічого не підозрюючи, залишався весь час в ефірі.

А чого ж гаяти час, поки йде сюжет – Шон вирішив розслабитися, і швиденько закурив електронну сигарету, випив трохи води та підготувався до повернення в ефір. У коментарях до відео ведучого прирівняли до моряка Папая через своєрідну манеру куріння.

Американський ведучий Шон Хенніті закурив під час прямого ефіру – відео

Степлєр

Серед української журналістики у прямих ефірах відзначився ведучий закарпатських новин, якого підвів суфлер, тож чоловік почав кумедно, але брутально лаятись.

Увага! Звучить брутальна нецензурна лексика!

Ведуча і 13 ведмедів

Російська ведуча перетворила ефір про серйозне на суцільну комедію. Жінка почала щиро і вірусно реготати після того, як прочитала новину про плантацію коноплі, яку охороняли 13 ведмедів.

Вона ще кілька разів намагалась прочитати її, не сміючись, але так нічого і не вийшло, усі 38 дублів.

Ведуча не могла прочитати новину про 13 ведмедів – відео

Впав, бо випив

Легендарний футболіст Олег Саленко ризикнув прийти на ефір каналу "Футбол" у стані алкогольного сп’яніння.

Під час обговорення матчів чемпіонату України він не втримався на ногах, впав під стіл, але швидко піднявся і продовжив розмову.

Олег Саленко впав під час програми – відео

Відро алкоголю

На фестивалі вина у День святого Педро в іспанському місті Аро на репортера у прямому ефірі ВВС вилили відро вина.

Поки він намагався протерти очі від спиртного, в кадрі за ним почали бігати повністю голі хлопець і дівчина.

М’ячем в голову

Журналістка під час включення з футбольного поля отримала він спортсмена м’ячем в голову. Буває й таке.

Труси в ефірі

Нічого особливого, просто телеведуча у короткій чорній сукні випадково рукою зачепила поділ показавши всім глядачам кремову білизну.

Журналістка випадково засвітила білизну в прямому ефірі – відео

Еротика у прямому ефірі

Переходимо до важкої артилерії. Бразильська ведуча під час випуску новин догола роздягнулася у прямому ефірі.

З’явилась перед телеглядачами вона у комбінезоні, який швиденько зняла. Далі був комплект спідньої білизни рожевого кольору, а у підсумку ведуча зняла і її, залишившись абсолютно голою.

Бразильська ведуча під час випуску новин повністю оголилась – відео

І ще трохи еротики

Такі випадки не поодинокі. Ось і наступниця бразилійської ведучої – журналістка з Венесуели Юві Пальярес розповідала новину про нову подругу футболіста Кріштіану Роналду Даніелу Чавес, яка була моделлю Playboy, коли за лічені секунди скинула з себе весь одяг.

Ведуча Юві Пальярес під час випуску новин повністю оголилась – відео

Додамо, також відзначилась британка, яка роздяглася на ток-шоу, присвяченому боротьбі з раком грудей. А ведуча французького телебачення показала глядачам свої форми в честь перемоги національної збірної з футболу.

Як відомо, у Латинській Америці поширена практика "голих новин", оскільки вони суттєво підвищують рейтинги і приваблюють чоловіків. Тож тут такий формат новин розглядають в якості офіційного на державних телеканалах.

Пастка для прем’єра

Прем'єр-міністр Сербії Івіца Дачич потрапив у дуже незручний момент під час ефіру шоу "Місія нездійсненна".

Ведуча у короткій відкритій сукні перед шоу на камеру зняла спідню білизну. А на інтерв'ю вона сиділа з розставленими ногами і безсоромно спокушала урядовця.

Ведуча безсоромно спокушала прем'єр-міністра Сербії Івіцу Дачича – відео