Дипломати працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів із Казахстану до України, – МЗС

Міжнародний аеропорт Алмати відновив обслуговування цивільних повітряних суден. Уже відбулися рейси до Нур-Султана та Бішкека.

Найближчим часом очікується оприлюднення графіку відновлення міжнародних рейсів, зокрема до України. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

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За домовленістю з українським посольством авіакомпанія Air Astana здійснює для громадян України безкоштовне перебронювання квитків на нові авіарейси із Нур-Султана або Алмати,

– сказав він.

МЗС надає допомогу українцям

Дипломати й авіаперевізник працюють над якнайшвидшим відновленням рейсів Алмати – Київ. Посольство зокрема:

забезпечує зустріч громадян, які залізничним шляхом прибувають до Нур-Султана для подальшого вильоту до України;

допомагає тимчасовим місцем проживання і посадкою на рейси;

Консульський відділ звернувся до компетентних органів Казахстану задля видачі виїзних віз українцям, які у зв'язку із подіями перевищили 90-денний термін безвізового перебування в країні.

Міністерство закордонних справ України продовжує надавати консульську допомогу українцям у Казахстані. Тримаємо питання захисту інтересів наших громадян на особливому контролі,

– додав речник Міністерства закордонних справ.

Протести у Казахстані: коротко

Ще 3 січня на вулиці кількох міст в Казахстані вийшли люди. Тоді вони вимагали зниження вартості газу. Влада вимоги виконала, однак мітингувальники вирішили не розходитися.

Вони заявили, що це була лише 1 із вимог, а 5 січня ситуація загострилася. Протести охопили 15 міст країни. Через це на усій території Казахстану ввели надзвичайний стан.

Президент Касим-Жомарт Токаєв закликав ОДКБ ввести війська. Через кілька годин прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що організація підтримала це прохання.

Першою свій контингент ввела Росія. Літаками до Казахстану перевезли військових та спецтехніку. Однак введення військ у Кремлі підтвердили лише ввечері 6 січня.

У Казахстані 9 січня заявили про 164 жертви, однак згодом цю інформацію назвали "технічною помилкою". Відомо, що серед загиблих є неповнолітні віком 4 та 11 років.

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