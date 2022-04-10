З цими травмами доведеться працювати упродовж кількох років. Про це в ефірі 24 каналу розповів журналіст, волонтер, співзасновник фонду "Голоси дітей" Азад Сафаров.

Читайте також Українців розчулив дідусь, який оберігає малюка у центрі біженців у Запоріжжі

"Діти попадали на землю"

Він розповів історію соцпрацівниці, яка виїхала з Лисичанська із дітьми. Вони боялися говорити українською.

Тільки коли вони доїхали до певного містечка і побачили прапор за вікном, то стали і почали співати гімн України,

– поділився Сафаров.

Волонтер зауважив, що коли дітки проїжджали крізь темний тунель у Львові, то попадали на землю. Їм здалось, що буде обстріл.

З травмами діток доведеться працювати довго

"Це травми, з якими нам довгий час доведеться працювати", – пояснив журналіст. За його словами, діти неохоче розповідають про свої почуття.

Тому в фонді намагаються допомогти їм висловити те, що в них накопичилося всередині – через арттерапію, індивідуальні сесії із психологом тощо.