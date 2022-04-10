С этими травмами придется работать несколько лет. Об этом в эфире 24 канала рассказал журналист, волонтер, соучредитель фонда "Голоса детей" Азад Сафаров.
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"Дети попадали на землю"
Он рассказал историю соцработницы, выехавшей из Лисичанска с детьми. Они боялись говорить по-украински.
Только когда они доехали до определенного городка и увидели флаг за окном, то стали петь гимн Украины,
– поделился Сафаров.
Волонтер отметил, что когда дети проезжали через темный тоннель во Львове, то попадали на землю. Им показалось, что будет обстрел.
С травмами детей придется работать долго
"Это травмы, с которыми нам долго придется работать", – пояснил журналист. По его словам, дети неохотно рассказывают о своих чувствах.
Поэтому в фонде пытаются помочь им выразить то, что у них накопилось внутри – через арттерапию, индивидуальные сессии с психологом и т.д.
Многие дети оставили своих родителей в Лисичанске, Северодонецке. Очень странно, что дети считают себя виновными из-за того, что покинули своих родителей. Они чувствуют свою бессилие и злобу на уехавших, а родители остались там. Из-за этой агрессии они себе вредят.