Только за первый месяц войны в Украине 4,3 миллиона детей были вынуждены покинуть свои дома, это более половины детского населения страны (7,5 миллиона).

Важно Как поддержать детей во время войны: советы ЮНИСЕФ

Украинцев растрогало видео, опубликованное детским фондом ЮНИСЕФ. В кадре дедушка, оберегающий сон малыша в Центре переселенцев в Запорожье.

На это невозможно смотреть без слез. Сколько любви и тепла в руках пытаются закрыть младенца от несправедливого мира.

Напомним, что сегодня, 9 апреля, эвакуация проходит в 3 областях : в Запорожской, Донецкой и Луганской областях. Российские оккупанты пообещали соблюдать тишину на маршрутах.