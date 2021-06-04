Як розповів речник СБУ Владислав Абдула, вийти на "терориста" вдалося дуже швидко. Ним виявився місцевий 11-класник.

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Теракт на останній дзвоник

На сторінці у соцмережі тікток з'явилося повідомлення, що у день святкування останнього дзвоника у школах відбудуться теракти. Таких роликів розмістили два, при чому в обох пообіцяли здійснити такий же теракт, як у російській Казані.

Менш ніж доба знадобилася кіберфахівцям, щоб встановити причетного – ним виявився учень 11 класу однієї зі шкіл, у якій нібито мав статися теракт.

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