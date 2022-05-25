Для ворога це пріоритет, – Веніславський сказав, на яких напрямках є загроза

Ворог зосередився на східному оперативному районі фронту, всіляко намагається оточити там наших військовослужбовців у районі Сєвєродонецька. Також є загроза ударів в районі Соледару та Бахмуту. Окупантам це потрібно, щоб збільшити площу оточення ЗСУ, вийти на адміністративні межі Луганської області, а потім й Донецької.

Про це 24 каналу повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він також зазначив, що російські загарбники не відмовився від своїх намірів – їм потрібен вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей будь-якою ціною.

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Яка небезпека для інших регіонів України

На Південному напрямку, ворог лише намагається покращити свої тактичне становище і закріпитися на тих рубежах, які він зайняв. Зберігається й загроза наступу на Запоріжжя та Кривий Ріг, у стратегічні плани окупантів також входить Миколаїв та Одеса,

– зазначає Веніславський.

За словами народного депутата, говорити про повний контроль Росії на сході України точно немає підстав, бо, незважаючи на перевагу окупатів на цьому напрямку – ворог, за даними ГУР, готує нові резерви.

Головні зусилля ЗСУ зосереджені саме у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, щоб не допустити реалізацію тих планів, які ворог перед собою малює, додає Федір Веніславський.

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