Для ворога це пріоритет, – Веніславський сказав, на яких напрямках є загроза
Ворог зосередився на східному оперативному районі фронту, всіляко намагається оточити там наших військовослужбовців у районі Сєвєродонецька. Також є загроза ударів в районі Соледару та Бахмуту. Окупантам це потрібно, щоб збільшити площу оточення ЗСУ, вийти на адміністративні межі Луганської області, а потім й Донецької.
Про це 24 каналу повідомив народний депутат Федір Веніславський. Він також зазначив, що російські загарбники не відмовився від своїх намірів – їм потрібен вихід на адміністративні межі Донецької та Луганської областей будь-якою ціною.
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Яка небезпека для інших регіонів України
На Південному напрямку, ворог лише намагається покращити свої тактичне становище і закріпитися на тих рубежах, які він зайняв. Зберігається й загроза наступу на Запоріжжя та Кривий Ріг, у стратегічні плани окупантів також входить Миколаїв та Одеса,
– зазначає Веніславський.
За словами народного депутата, говорити про повний контроль Росії на сході України точно немає підстав, бо, незважаючи на перевагу окупатів на цьому напрямку – ворог, за даними ГУР, готує нові резерви.
Головні зусилля ЗСУ зосереджені саме у напрямку Сєвєродонецьк-Лисичанськ, щоб не допустити реалізацію тих планів, які ворог перед собою малює, додає Федір Веніславський.
Останні новини про російську агресію проти України
- Українські солдати продовжують завдавати колосальних втрат окупантам. Лише за останню добу 24 травня ЗСУ ліквідували близько 180 загарбників та майже два десятки ворожої техніки. Також українські військові відбили 3 ворожі атаки на Сході країни.
- На 90-й день повномасштабної війни над Запоріжжям наші Збройні Сили України збили штурмовик російських окупантів СУ-25, а раніше, теж на Запоріжжі, був збитий ще один російський літак з ПЗРК "Ігла" – Су-34.
- Ворог втрачає в Україні навіть "елітні" підрозділи, які забезпечував найкращою зброєю. Мовиться про 58 армію ворога. Цього разу ЗСУ розбили загарбника на Півдні країни.
- На одній із позицій російські окупанти вирішили перепочити та спокійно розпити спиртне на броні свого танка. Втім, оператори ССО України завадили їм у цьому й знищили танк разом із живою силою. Зробили це за допомогою дрона-камікадзе.
- Миколаївські десантники знищили декілька одиниць бойових броньованих машин російських військових, а екіпаж згорів разом з бойовими машинами.
- Крім того, за 3 місяці війни наші захисники повністю знищили 17 ворожих батальйонних тактичних груп.
Коментар Федора Веніславського щодо ситуації на фронті: дивіться відео