Для кого у Криму помпезно відкривали аеропорт, якщо до нього не літають міжнародні рейси
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – "повітряні ворота" анексованого Криму чекають на туристів. Нове летовище помпезно відкривали, а російські медіа назвали його "гордістю країни та кроком у майбутнє". Та, порушуючи санкції, до окупованого півострова літають лише російські авіакомпанії.
Також у випуску:
Навіщо Росія створила в окупованому Криму десантно-штурмовий батальйон.
Людмила Сенцова та Лариса Кольченко звернулися до президента Порошенка.
Чи летять туристи до окупованого півострова на відпочинок.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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