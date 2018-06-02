Для кого у Криму помпезно відкривали аеропорт, якщо до нього не літають міжнародні рейси

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – "повітряні ворота" анексованого Криму чекають на туристів. Нове летовище помпезно відкривали, а російські медіа назвали його "гордістю країни та кроком у майбутнє". Та, порушуючи санкції, до окупованого півострова літають лише російські авіакомпанії.

Також у випуску: Навіщо Росія створила в окупованому Криму десантно-штурмовий батальйон. Людмила Сенцова та Лариса Кольченко звернулися до президента Порошенка. Чи летять туристи до окупованого півострова на відпочинок. Ведучий: Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.