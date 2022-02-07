Інцидент стався 5 лютого майже опівночі біля будинку №42 на Слобожанському проспекті. Усе зафіксували камери відеоспостереження ситуаційного центру.

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Таксист влаштував стрілянину

За попередньою інформацією, водій BMW підрізав автомобіль Dacia служби таксі. У відповідь таксист вистрелив у лобове скло автомобіля та зачепив ногу керманича BMW.

Постраждалий викликав на місце поліцію. Водночас таксі поїхало з місця автопригоди.



Таксист вистрелив у лобове скло та влучив у водія BMW / Фото "Інформатора"

Правоохоронці невдовзі знайшли таксиста. Його авто стояло на перехресті вулиць Образцова та Калинової із 3 пасажирами всередині.

Водій не заперечив, що стріляв, при ньому знайшли і зброю. Підставою став саме невдалий маневр керманича BMW.

Розійшлися мирно

На місці події працювали поліцейські. Слідчі встановлюють обставини та подробиці інциденту.

Як пояснила в коментарі журналістці 24 каналу речниця поліції Дніпра Аліна Стадник, конфлікт вдалося залагодити на місці. Відомо, що водій BMW відкликав свою заяву про стрілянину з боку таксиста.

Водій BMW підрізав таксиста на дорозі в Дніпрі: дивіться відео