Забули кого вбиває і бомбить Росія: перед виселенням до Лаври прийшов натовп вірян

У Києво-Печерській Лаврі 26 березня відбулось останнє богослужіння Московського патріархату. Туди прийшов натовп вірян, які, вочевидь, забули, що УПЦ МП пропагують ідеї окупантів.

Перед цим УПЦ МП почали виселятися з Лаври, передає 24 Канал. Однак такий прощальний "аншлаг" дивує, оскільки ні для кого не секрет, що Московський патріархат пропагує "руській мір" та допомагає ворогу.

Раніше Процес пішов: УПЦ МП почали виселятися з Лаври

Віряни прийшли прощатись

Так, завтра УПЦ МП має залишити Києво-Печерську Лавру. Натовп прийшов прощатися із ними.

Слід нагадати, що сотні священників Московського патріархату роками напряму допомагали ворогу.

Наприклад, нещодавно на Закарпатті настоятеля одного з храмів УПЦ МП почали підозрювати у розпалюванні релігійної ворожнечі. За даними слідства, він неодноразово публічно ображав релігійні почуття українців.

Ще один любитель "руського міра" з УПЦ МП отримав 7 років, оскільки він "топив" за "референдум". І таких випадків безліч.

Відтак незрозуміло, чому у них досі є "прихожани".

Виселення УПЦ МП з Лаври

10 березня УПЦ отримала листа від Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Мовилось про розірвання договору щодо користування державним майном на території заповідника.

Наголосили, що УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру до 29 березня 2023 року. Після цього у Лаврі працюватиме комісія з прийняття-передання державного майна.

У Мінкульті додали, що це стосується усіх приміщень, які орендує УПЦ в Лаврі.

Щоправда, з боку УПЦ МП було пручання. Ченці заявили, що не залишать територію Лаври, попри припинення договору оренди. Вони нібито не мають місця, куди могли б вивезти все майно.

Настоятель Православної церкви України Епіфаній закликав сприяти процесу звільнення святині від "московського ярма". Однак він зазначив, ті священники, які відмовляться від російського орієнтира, зможуть й далі бути в Лаврі.

У січні до Верховної Ради внесли законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, якими керують в Росії. Офіційно Московський патріархат запевняє, нібито не підпорядковується Москві, однак очевидно, що дії показують зворотнє.