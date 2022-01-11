До останньої краплі крові, – Залужний розповів, як Україна захищатиметься від Росії
Джерело:Sky News
Валерій Залужний впевнений, що українські військові захищатимуть рідну землю "до останньої краплі крові". За його словами, ЗСУ уважно стежать за діями Росії поблизу українських кордонів.
Водночас головнокомандувач Збройних сил зазначив, що Україна не має наміру на когось нападати. Про це він повідомив в інтерв'ю британському телевізійному каналу Sky News.
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Ми будемо захищати свою землю до останньої краплі крові. Я маю навпаки людей заспокоювати, щоб вони спокійно спали у своїх домівках. Тому ще раз повторюся, що наші ЗСУ воюють 8-й рік, ведуть операцію на території Донецької та Луганської областей і готові вести операцію на території інших областей,
– сказав генерал-лейтенант.
Відповідаючи на запитання, чи зможуть 260 000 українських війських протистояти вторгненню Росії, Валерій Залужний наголосив: "Ми протидіємо наступу з 2014 року. Звичайно, будемо".
Він додав, що нині Збройні сили набагато краще оснащені, навчені та підготовлені, аніж 8 років тому.Зверніть увагу! Очільник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що у випадку нового вторгнення Росії 90% громадян України захищатимуть Батьківщину.
Війська Росії біля кордонів України
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- Кремль намагається шантажувати міжнародну спільноту через ультиматуми США та НАТО й оприлюднення переліку "гарантій безпеки", серед яких заборона Україні стати членом Альянсу.
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