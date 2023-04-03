Путін врешті захопить всю Україну, – Трамп видав нову безглузду заяву
Експрезидент США Дональд Трамп неодноразово приязно висловлювався щодо російського диктатора Владіміра Путіна. Нещодавно Трамп знову оскандалився своєю заявою.
В інтерв'ю Fox News колишній президент заявив, що "чудово порозумівся" з Путіним.
Цікаво Темні конячки Америки: чи варто Україні боятися республіканців і виборів у США
Трамп впевнений, що Росія виграє війну
Республіканець сказав, що якби він залишився на посту президента, то війни в Україні б не було. Трамп впевнений, що зміг би переконати бункерного диктатора не нападати на нашу країну.
Якби я був президентом, Путіну було б набагато краще, тому що він би не вдерся в Україну. Втім зрештою він захопить всю Україну,
– видав Трамп.
Колишній президент США зробив безглузду заяву: дивіться відео
Нагадаємо, що не так давно експрезидент назвав Путіна "розумною людиною, яка хотіла миру". Він також заявив, що якщо війна не вирішиться до президентських виборів США, то розпочнеться Третя світова війна, яка, ймовірніше за все, буде ядерною.
Трампу загрожує в'язниця: що відомо
- Дональду Трампу може загрожувати ув'язнення через виплати колишній порноакторці Стормі Деніелс. Трамп міг дати їй гроші в рамках угоди про нерозголошення під час президентської кампанії 2016 року.
- За попередньою інформацією, на початку 2018 року колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив 130 тисяч доларів Стормі Деніелс за мовчання. Його засудили до 3 років за звинуваченнями у низці злочинів. Серед них – у незаконній витраті коштів, виділених на передвиборчу кампанію.
- Тоді Коен підтвердив цей факт. Однак зауважив, що це була власна ініціатива. Трамп нібито не просив його порушувати закон.
- Крім того, експрезидента можуть притягнути до відповідальності за підбурювання заколоту. У Вашингтоні 6 січня 2021 року Конгрес мав затвердити перемогу на виборах президента Джо Байдена. Утім Дональд Трамп запевнив, що в нього вкотре вкрали вибори.
- Він закликав людей боротися за його перемогу. Тоді під час штурму Капітолія загинули 5 людей. Серед них, зокрема, один поліцейський.