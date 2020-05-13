Допомогти всім не вдасться: що кажуть у Зеленського про боротьбу з кризою
Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що держава сприятиме у подоланні наслідків коронакризи та світової кризи загалом, однак всім допомогти не вдасться, зважаючи на кількість ресурів.
Проблема, з якою зіштовхнулася Україна – не унікальна, вона існує в усьому світі, – сказав Устенко в коментарі 24 каналу.
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Він додав: за прогнозами, українська економіка в 2020 році впаде на 5%. Це означає, що коронакриза та глобальна криза будуть коштувати нам 8,5% нашого ВВП – а це більш ніж 10 мільярдів доларів.
Устенко наголосив, що падіння корелюється з прогнозами в інших країнах: іспанська економіка впаде на 10%, італійська – на 6%, німецька – на 4%, польська – на 3 – 4%.
Треба пам'ятати, що в нас є серйозні обмеження. Все залежить від дефіциту бюджету і так далі. Мова йде про більш ніж 10 мільярдів доларів, які треба якимось чином фінансувати. Тому коли є дуже багато сестер і дуже мало сережок, то видати кожній сестрі по сережці не вдасться,
– підкреслив радник президента.
Устенко пояснив, що концепція допомоги зводиться до того, щоб зосередити підтримку на тих, хто втратив чи втрачає роботу. До того ж – підкреслив радник президента – краще давати не кошти, які йдуть як субсидія по берзробіттю, а робити все для того, щоб у людей була змога згодом повернутися на роботу – зокрема, підтримувати малий та мікробізнес.
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За словами Устенка, має бути декілька цільових стимулюючих заходів:
- Загальні макроекономічні заходи: все, що стосується поліпшення якості бізнес-клімату, відкриття і закриття підприємств, судова реформа, захист прав власності, полегшення ведення бізнесу.
- Все, що стосується зниження податкового тиску на сектор малого та мікробізнесу.
Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт №2166, яким пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску фізичних осіб-підприємців у ті періоди, протягом яких вони не отримували доходу.
- Все що стосується стимулюючого кредитування чи пільгового кредитування.
Держава планує підтримувати бізнес у зв'язку з карантином двома кредитними програмами. Однією з них є розширена версія програми пільгових кредитів під 5-7-9% річних. Гроші з неї планують видавати для рефінансування кредитів бізнесу.
- М'який вихід з карантину, поетапні пом'якшення з відстанню у часі.