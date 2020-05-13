Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Дизайн Краса Auto Інвестиції Агро Освіта Likar Покер Афіша
more
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА
Пряма трансляція на
Останні випуски
КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕРХОВНА РАДА

Допомогти всім не вдасться: що кажуть у Зеленського про боротьбу з кризою

- Читать новость на русском

Радник президента України з питань економіки Олег Устенко заявив, що держава сприятиме у подоланні наслідків коронакризи та світової кризи загалом, однак всім допомогти не вдасться, зважаючи на кількість ресурів.

Проблема, з якою зіштовхнулася Україна – не унікальна, вона існує в усьому світі, – сказав Устенко в коментарі 24 каналу.

Читайте також Штрафів за кредитами під час карантину не буде: Рада ухвалила законопроєкт

Він додав: за прогнозами, українська економіка в 2020 році впаде на 5%. Це означає, що коронакриза та глобальна криза будуть коштувати нам 8,5% нашого ВВП – а це більш ніж 10 мільярдів доларів.

Устенко наголосив, що падіння корелюється з прогнозами в інших країнах: іспанська економіка впаде на 10%, італійська – на 6%, німецька – на 4%, польська – на 3 – 4%. 

Треба пам'ятати, що в нас є серйозні обмеження. Все залежить від дефіциту бюджету і так далі. Мова йде про більш ніж 10 мільярдів доларів, які треба якимось чином фінансувати. Тому коли є дуже багато сестер і дуже мало сережок, то видати кожній сестрі по сережці не вдасться,
– підкреслив радник президента.

Устенко пояснив, що концепція допомоги зводиться до того, щоб зосередити підтримку на тих, хто втратив чи втрачає роботу. До того ж – підкреслив радник президента – краще давати не кошти, які йдуть як субсидія по берзробіттю, а робити все для того, щоб у людей була змога згодом повернутися на роботу – зокрема, підтримувати малий та мікробізнес.

До теми Скільки безробітних зареєстрували в Україні за травень: вражаючі цифри

За словами Устенка, має бути декілька цільових стимулюючих заходів:

  • Загальні макроекономічні заходи: все, що стосується поліпшення якості бізнес-клімату, відкриття і закриття підприємств, судова реформа, захист прав власності, полегшення ведення бізнесу.
  • Все, що стосується зниження податкового тиску на сектор малого та мікробізнесу. 
    Верховна Рада у другому читанні та в цілому проголосувала за законопроєкт №2166, яким пропонує звільнити від сплати єдиного соціального внеску фізичних осіб-підприємців у ті періоди, протягом яких вони не отримували доходу.
  • Все що стосується стимулюючого кредитування чи пільгового кредитування. 
    Держава планує підтримувати бізнес у зв'язку з карантином двома кредитними програмами. Однією з них є розширена версія програми пільгових кредитів під 5-7-9% річних. Гроші з неї планують видавати для рефінансування кредитів бізнесу. 
  • М'який вихід з карантину, поетапні пом'якшення з відстанню у часі.
Автор: Катерина Козачинська
Теги: Безробіття ФОПи Кредит Бізнес Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Світова криза 2020 Володимир Зеленський Карантин в Україні 2020
Коментарі
powered by lun.ua
Пропозиції партнерів
Коментарі
Головні новини
Останні Новини
Більше новин
Публікації
Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
сьогодні , 22:00 Українціі готові до змін? Одна показова ситуація
Уляна Супрун
Державна "Дія"
сьогодні , 21:50 Державна "Дія"
На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків
сьогодні , 09:25 На IPO виходить біотехкомпанія ADC Therapeutics: огляд і фінансові прогнози аналітиків