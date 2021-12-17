Допоможуть запобігти найгіршому сценарію, – Зеленський про дії НАТО та ЄС на тлі агресії Росії

Володимир Зеленський вдячний країнам-членам Євросоюзу та НАТО за підтримку України в боротьбі проти Росії. За його словами, дії партнерів "допоможуть запобігти найгіршому сценарію".

Глава держави зазначив, що наразі союзники докладають "спільних зусиль для збереження миру". Про це президент повідомив на своїй сторінці у соціальних мережах 17 грудня.

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Вдячний лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію,

– наголосив Володимир Зеленський.

У Генеральному управлінні розвідки Міноборони попередили, що Росія може напасти на Україну вже у січні – лютому 2022 року. Агресор стягує свої війська до наших кордонів.

Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС єдині у питанні підтримки України. Якщо Росія нападе, то проти неї застосують серйозні економічні кроки. Про санкції попередили й США.

Олексій Резніков наголосив, що Росія продовжує нарощувати військові потужності біля кордону. За словами міністра оборони, наразі там перебувають понад 100 тисяч солдатів.

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Текст публікації Володимира Зеленського:

Вдячний лідерам держав ЄС та Північноатлантичній раді НАТО за солідарність з Україною й чіткі заклики до Росії щодо негайної деескалації. Упевнений, що рішучість і скоординовані дії наших партнерів допоможуть запобігти найгіршому сценарію. Докладаємо спільних зусиль для збереження миру.