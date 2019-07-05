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      Досі є осколки скла в ранах: адвокат полонених українських моряків розповів про їхнє здоров’я

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      Полонені українські моряки Артеменко, Ейдер та Сорока
      Полонені українські моряки Артеменко, Ейдер та Сорока / Колаж 24 канал

      У поранених полонених українських моряків Андрія Артеменка та Андрія Ейдера досі залишаються невилучені осколки скла. А адміністрація СІЗО та тюремні медики не дають свідчень на проведення незалежного обстеження моряків у цивільній клініці.

      Проте гострий больовий синдром в Артеменка та Ейдера вже минув, а рани затягуються, розповів в інтерв'ю 24 каналу член групи адвокатів полонених українських моряків Микола Полозов.

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      При цьому є позитивний прогрес стану здоров’я полоненого моряка Василя Сороки. У нього через поранення були перебиті сухожилля, не згинались пальці і погано згиналась рука. Кілька місяців тому йому провели складну мікрохірургічну операцію на руці у цивільній лікарні в Москві.

      поранення моряк Василь Сорока фото
      Шрам від поранення на руці Василя Сороки / Фото Facebook-сторінка адвокатки Євгенії Закревської

      Зараз стан здоров'я Сороки покращується. У нього вже є чутливість пальців, він може рухати, згинати руку, стискати її в кулак.

      Моряк проходить реабілітацію в умовах СІЗО у камері. У нього є еспандер, яким він тренує руку. Тому у нього справді помітно позитивний прогрес покращення здоров'я,
      – розповів Полозов.

      Він додав, що загалом самопочуття всіх моряків задовільне і скарг на здоров’я вони не висловлюють.

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      Як українські моряки опинилися в російському полоні? Вони потрапили в російський полон 25 листопада 2018 року, коли планово прямували до порту Маріуполя. Російські прикордонники протаранили буксир українських військових у районі Керченської протоки та обстріляли 3 судна. Троє українських моряків зазнали поранень.

      Росіяни захопили 3 українські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу", а також взяли в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". Відтоді полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.

      Міжнародний трибунал ООН з морського права 25 травня ухвалив рішення, згідно з яким Росія повинна була протягом місяця звільнити 24 полонених українських моряків та повернути Україні 3 захоплені кораблі. Проте цього не сталося. Натомість Росія заявила, що готова передати Україні моряків (та кораблі), якщо Київ дасть гарантії їхнього кримінального переслідування за російськими законами. МЗС України у своїй ноті відповіло відмовою.

      полонені українські моряки

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      Теги: Новини України Україна – Росія Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі
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