Дайро Антоніо Усуга, більш відомий як Отоніель, був схоплений 23 жовтня. Ловили його у спільній операції армія, повітряні сили і поліція.

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5 мільйонів доларів за голову

Уряд Колумбії запропонував винагороду 800 тисяч доларів США за інформацію про місцеперебування Отоніеля. США ж давало у рази більшу винагороду за його голову. Йдеться про 5 мільйонів доларів за його голову.

Президент Колумбії Іван Дуке привітав затримання Отоніеля.

Це найсерйозніший удар по наркоторгівлі в нашій країні в цьому столітті. Цей удар можна порівняти тільки з падінням Пабло Ескобара в 1990-х роках,

– заявив президент Колумбії.

Як спіймали наркобарона

Отоніеля схопили у його сільському укритті в провінції Антиокія на північному заході Колумбії. В операції брали участь 500 бійців за підтримки 22 вертольотів. Один поліцейський загинув.

Отоніель використовував мережу сільських безпечних будинків для пересування та втечі від влади. Він не користувався телефоном і покладався на кур'єрів для спілкування.

Начальник поліції Хорхе Варгас заявив, що його переміщення відстежували понад 50 експертів із розвідки сигналів за допомогою супутникових знімків. До пошуків були залучені агенції США та Великої Британії.

Наймогутніша банда Колумбії

Отоніель став главою клану Перської затоки, раніше відомої як клан Усуга. Він замінив на пості свого рідного брата. Його убила поліція під час нальоту на новорічну вечірку майже 10 років тому.

Сили безпеки Колумбії назвали групу наймогутнішою злочинною організацією країни, тоді як влада США описувала її як "важко озброєну і надзвичайно жорстоку".

Банда, яка діє в багатьох провінціях і має широкі міжнародні зв'язки, займається контрабандою наркотиків і людей, незаконним видобутком золота та вимаганням.