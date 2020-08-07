Смертельна ДТП біля Обухова на Київщині: водій був під амфетаміном
Правоохоронці вже затримали водія автомобіля Skoda, що спричинив смертельну аварію на об'їзній дорозі Обухова на Київщині. Як встановили слідство, він був під дією наркотиків.
Відтак, наразі цей чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.
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Що відомо про обставини аварії
- За даними правоохоронців, водій ЗАЗ на нерегульованому перехресті під Обуховом здійснював маневр повороту ліворуч і в цей час водій автомобіля Skoda, що рухався позаду у попутному напрямку, скоїв з ним зіткнення.
- Далі некерований автомобіль ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з авто Toyota.
- Пасажир ЗАЗ від отриманих травм помер на місці ДТП, а водія в тяжкому стані доправили до лікарні.
Водій Skoda був під амфетаміном
Під час медичного огляду у лікарні встановлено, що 33-річний водій авто Skoda на момент аварії перебував під дією наркотичного засобу – амфетамін,
– повідомили в поліції.
Його вже затримали, зараз він перебуває в ІТТ. Правоохоронці за фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху".
Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем на строк до 3 років або без такого.