Правоохоронці вже затримали водія автомобіля Skoda, що спричинив смертельну аварію на об'їзній дорозі Обухова на Київщині. Як встановили слідство, він був під дією наркотиків.

Відтак, наразі цей чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Про це інформує відділ комунікації поліції в Київській області.

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Що відомо про обставини аварії

За даними правоохоронців, водій ЗАЗ на нерегульованому перехресті під Обуховом здійснював маневр повороту ліворуч і в цей час водій автомобіля Skoda, що рухався позаду у попутному напрямку, скоїв з ним зіткнення.

Далі некерований автомобіль ЗАЗ виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з авто Toyota.

Пасажир ЗАЗ від отриманих травм помер на місці ДТП, а водія в тяжкому стані доправили до лікарні.

Водій Skoda був під амфетаміном

Під час медичного огляду у лікарні встановлено, що 33-річний водій авто Skoda на момент аварії перебував під дією наркотичного засобу – амфетамін,

– повідомили в поліції.

Його вже затримали, зараз він перебуває в ІТТ. Правоохоронці за фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею "Порушення правил дорожнього руху".

Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати автомобілем на строк до 3 років або без такого.