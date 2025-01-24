Что известно о новом указе Трампа

Указ Трампа также будет способствовать формированию национального резерва цифровых активов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Указом предусмотрено создание рабочей группы, которую возглавит советник Белого дома по искусственному интеллекту и криптовалютам – Дэвид Сакс. Также в ее состав войдут:

Министр финансов.

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) и другие руководители профильных ведомств

На что повлияет решение Трампа

Благодаря этому указу должно состояться привлечение экспертов для консультаций рабочей группы. Таким образом будет обеспечен широкий спектр экспертизы, которая будет реализовываться за пределами федерального правительства.

Также этим указом утверждено: