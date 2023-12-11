Цифровые валюты активно превращаются из инструмента для инвесторов и трейдеров в способ оплаты товаров и услуг. И эта опция может открыть много возможностей для каждого. Больше об этом – в материале.

Стоит знать Какой инструмент поможет получить максимум по торговле криптовалютами

Подготовка к праздникам в криптостиле

В Украине существует немало вариантов товаров и услуг, которые можно приобрести за криптовалюту. Особенно в канун настоящего праздничного марафона. Вот некоторые из них.

Электроника

Качественная и хорошая техника в современном мире – это не прихоть, а необходимость. Она существенно облегчает будни людей, поэтому такой подарок на праздники очень практичен. Для поклонников криптовалют есть возможность рассчитаться за телефон, компьютер, наушники, игровую консоль, зарядные станции, бытовую технику и многие другие товары.

Какие компании принимают оплату в крипте: "Техно Ёж", AVIC, Stylus, eStore, Yabluka, COMPX.

Отдых

Праздничный период – прекрасная возможность позаботиться о себе, восстановить свое ментальное и физическое здоровье. Вырваться в путешествие на несколько дней или больше – отличный вариант. Особенно если платить криптовалютами.

К счастью, эта опция доступна как для людей, которые хотят просто выбрать комфортную гостиницу, так и отправиться в полноценное путешествие. Цифровые активы в качестве платежа принимаются туристическими агентствами, сетями отелей и провайдерами других сопутствующих услуг.

Какие компании принимают оплату в крипте: JoinUp!, M1 Club Hotel, Visit Ukraine, Ribas Hotels Group.

Музыка и искусство

Любители искусства, в частности музыки, также могут смело искать подарки, за которые реально рассчитаться криптовалютами. Например, речь идет о картинах и других произведениях искусства, ведь современные художники и студии идут в ногу со временем, добавив криптовалюты к своим системам оплаты.

Какие компании принимают оплату в крипте: Kulibin Studio.

Любопытно! Часто возникает необходимость дополнить подарок разными безделушками или вкусностями. Бизнесы, работающие в этих секторах, также не игнорируют криптовалюту. Вот, например, можно подобрать интересную опцию для любителей чаев (TeaWarrior, "Лужа") или часов (ДЕКА) и др.

Криптовалюта

Оригинальным вариантом могут стать подарочные карты с криптовалютой. Они позволяют получателю легко перечислять средства на свой счет, с помощью которого можно покупать разные товары или торговать криптовалютами. Воспользоваться картой можно в любое время, и такой подарок не требует технических знаний о криптовалюте. Например, карты WhiteEX используются для пополнения баланса на бирже WhiteBIT.

Благотворительность

В этом году Украина вошла в список лидеров наций в мировом рейтинге благотворительности, заняв вторую строчку. Ведь украинцы доказывают, что вместе можно реализовать то, что казалось невозможным. И неважно, это техника для защитников и защитниц Украины, или помощь деткам, старшим людям, приютам для животных. Вариантов существует множество, в частности, благодаря донатам криптовалюты можно поздравить защитников и защитниц с рождественскими праздниками.

К примеру, с помощью сервиса Whitepay криптопожертвования собирают Таблеточки, RescueNow, Дом Рональда МакДональда в Украине, Птицы Мадяра и т.д. В целом из-за решений от Whitepay сделано донатов на сумму 500 тысяч USDT за 2023 год.

Интересная деталь! В целом, история покупки товаров за цифровые деньги началась в 2010 году. То есть всего через год после создания биткойна, который на сегодняшний день является самой известной криптовалютой в мире. Тогда американец Ласло предложил на форуме в интернете обменять 10 000 BTC на две пиццы. Его идею поддержал Джереми Стердивент. Благодаря этой исторической транзакции 22 мая поклонники криптовалют празднуют Bitcoin Pizza Day.

Преимущества и недостатки платежей в криптовалютах

Начнем с главных преимуществ криптоэквайринга, то есть оплаты товаров и услуг с помощью криптовалюты:

Безопасность – криптовалюты функционируют в децентрализованных сетях, поэтому вероятность мошенничеств, кибератак, подделки и других проблем существенно снижается;

Анонимность – для многих, кто стремится защитить свою конфиденциальность, возможность проводить транзакции, не раскрывая личные данные, очень привлекательна.

Доступность – для покупки цифровых активов требуется только интернет и средства;

Скорость – транзакции в криптовалютах проводят без посредников, поэтому их скорость высока;

Низкие комиссии по транзакции.

Среди недостатков оплаты услуг и товаров криптовалютами относят волатильность. Дело в том, что цена криптовалют может резко изменяться во время торгов. Эту проблему частично решают стейблкойны, особенностью которых является привязка их стоимости к другим активам. К примеру, в USDT курс держится на уровне +/- 1:1 к доллару.

Также, в случае ввода неправильных данных для проведения операции, вернуть цифровые активы не удастся, ведь они основаны на децентрализованной системе, а потому государство не контролирует процесс возврата платежей.

Еще один недостаток – криптовалюты. все еще не стали общераспространенным способом оплаты в Украине и мире. Главная причина – отсутствие государственного регулирования в большинстве стран мира. Сейчас государства находятся на разных этапах адаптации в правовом поле цифровых активов. О ключевых нюансах и особенностях этого процесса читайте за ссылкой.

Однако следует учитывать, что сектор криптовалют стремительно развивается, а количество бизнесов, адаптирующих цифровые валюты, растет.

Как происходит процесс расчета в крипте

Спектр товаров и услуг, которые можно оплатить криптовалютами, сегодня впечатляет, однако необходимо разобраться как работает этот процесс. Рассмотрим все детали и нюансы на примере успешной европейской криптобиржи. WhiteBIT, которая, к слову, имеет украинские корни.

Главным инструментом криптобиржи в этом секторе является сервис Whitepay, который предоставляет программное решение для подключения к криптоэквайрингу и является частью экосистемы WhiteBIT. Опция расчета в криптовалюте доступна для сотрудничающих магазинов Whitepay как через PoS-терминалы в офлайн-магазинах, так и онлайн на их официальных сайтах. Сервис поддерживает свыше 140 цифровых монет, а с доступными компаниями можно ознакомиться здесь.

Если у вас есть доступные криптовалютные активы на WhiteBIT, то вы можете оплатить онлайн-покупки непосредственно через приложение WhiteBIT. Таким образом, можно проводить соответствующие транзакции в магазинах-партнерах Whitepay, а процесс будет проще и без каких-либо комиссий сети.

Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно придерживаться следующего алгоритма:

При оформлении заказа на сайте магазина следует выбрать оплату через сервис Whitepaу;

Нажать на WhiteBIT;

Определить криптовалюту и просканировать QR-код с помощью приложения WhiteBIT или камеры телефона;

Подтвердить проведение оплаты.

Оплата товаров через приложение WhiteBIT – это один из наиболее удобных вариантов для оплаты товаров и услуг цифровыми активами. Все потому, что здесь:

Автоматическое генерирование цены в желаемой криптовалюте с учетом текущего рыночного курса на одноименной криптобирже;

Система также фиксирует курс сроком на 2 минуты, что помогает нивелировать фактор волатильности актива;

WhiteBIT также позволяет оплачивать покупки криптовалютой без лишних затрат, поскольку отсутствуют комиссии за сеть;

Позволяет не терять время на конвертацию крипт в фиатные валюты (гривна, доллар, евро и т.д.).

Интерес к криптовалютам в течение довольно длительного периода держится на высоком уровне, а предприниматели в глобальном масштабе все чаще готовы внедрять эту технологию в свои бизнес-процессы. В частности, это позволяет позаботиться о своих близких, приобретя подарки к праздникам за криптовалюту.