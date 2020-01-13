Пробне ЗНО 2020: за перший тиждень зареєструвалось понад 10 тисяч осіб

До 24 січня 2020 року триватиме реєстрація на участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні. За перший тиждень від дати початку подачі заявок вже встигло зареєструватись понад 10 тисяч осіб.

Регіональні центри оцінювання якості освіти надали інформацію щодо кількості заявок, пише Всеосвіта.

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Загалом, станом на 10 січня, до УЦОЯО надійшло 74 057 заявок на участь у пробному ЗНО.

Оплачено 18 623 тести. Більшість випускників захотіли скласти пробний тест з двох предметів. Таких абітурієнтів знайшлось 8 223 особи.

Найактивніше реєструються випускники шкіл Києва, Львівської та Дніпропетровської областей.

Які предмети для пробного ЗНО вибирають найчастіше

українська мова та література – 37 435 осіб;

математика – 12 020 осіб;

англійська мова – 10 541 особа;

історія України – 7 034 особи*.

* – дані за період з 03.01.2020 – 10.01.2020

Детальніше про це: В Україні триває реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів

Для чого складати пробне ЗНО?Участь у пробному ЗНО є необов’язковою. До того ж така послуга платна. "Репетиція" іспиту проводиться з метою ознайомлення всіх охочих зі структурою тесту та процедурою складання загалом.