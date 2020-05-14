У "Екополісі ХТЗ" Ярославського оселиться китайська інноваційна корпорація ZTE

Сьогодні, 14 травня 2020 р., група DCH Олександра Ярославського і ZTE Сorporation уклали Меморандум про співпрацю в рамках проекту "Екополіс ХТЗ".

Сторонами підписання документа стали: від імені DCH – керуюча компанія бізнес-парку "Екополіс ХТЗ", від імені ZTE – український підрозділ корпорації ZTE Ukraine. Церемонія проходила в онлайн-форматі по відеоконференцзв'язку у зв'язку з карантинними обмеженнями в Україні. Про це повідомляє офіційний сайт DCН.

Завдяки укладенню Меморандуму про співробітництво з групою DCH Олександра Ярославського корпорація ZTE стала першим бізнес-резидентом "Екополіс ХТЗ" у складі індустріального парку (промисловий кластер) і технопарку (IT і R&D-кластери). В якості перспективних напрямків співпраці позначені створення на території "Екополіс ХТЗ" офісу ZTE, R&D-центру, виробничої площадки.

Я дуже гордий тим, що сьогодні ми робимо таке починання, підписуючи цей Меморандум з компанією ZTE. Впевнений, що співпраця буде плідною, і можу запевнити, що в нашій особі ви знайшли надійних партнерів. Ви є першими в справі розвитку технологічного кластера "Екополіс ХТЗ". Сподіваюся, за вами прийдуть і інші китайські компанії – такі, наприклад, як Alibaba Group Джека Ма, великого друга нашого міста,

— заявив на церемонії підписання Меморандуму Олександр Ярославський, власник і президент групи DCH.

Віцепрезидент ZTE Corporation Сюе Бін у своєму вітальному слові підкреслив відповідність проєкту "Екополіс ХТЗ" стратегічним пріоритетам своєї компанії. "Для ZTE велика честь стати частиною інноваційної ділової екосистеми "Екополіс ХТЗ". Центральна ідея цієї ініціативи — ефективність і високотехнологічний розвиток. І вона співзвучна з головними завданнями ZTE в Україні та на глобальному ринку", — заявив він. Генеральний директор компанії ZTE Ukraine Хуан Мінси також висловив подяку Олександру Ярославському за можливість стати першим бізнес-резидентом "Екополісу ХТЗ" і підкреслив, що корпорація ZTE готова запропонувати свою експертизу для реалізації в Харкові проєктів цифрових трансформації Smart City.

Мер Харкова Геннадій Кернес, який був присутній на підписанні в якості почесного гостя, підтвердив, що міська влада надає всебічну підтримку проєкту "Екополіс ХТЗ". "Місто буде повністю допомагати в реалізації ініціативи групи DCH. Допомагати будемо не просто словами. Всі проєкти, які розосереджені по різних локаціях, ми хочемо об'єднати в єдиному компактному і стратегічно зручному центрі. Тому проєкт DCH "Екополіс ХТЗ" включений в план розвитку міста до 2030 року", – повідомив він.

Торговий представник Китайської Народної Республіки в Україні Лю Цзюнь, також почесний гість церемонії, позитивно оцінив співпрацю ZTE і DCH. "ZTE є одним з лідерів китайського високотехнологічного сектора, група DCH – одна з найбільших і найпотужніших бізнес-груп України, а місто Харків відоме своїми багатими ресурсами для розвитку інновацій. Я дуже розраховую на вдалий запуск взаємодії ZTE і DCH", – сказав він. Пан Лю Цзюнь також висловив готовність в майбутньому особисто бути присутнім на церемонії відкриття "Екополісу ХТЗ".

У завершенні онлайн-зустрічі Олександр Ярославський подякував меру Харкова за підтримку на рівні міста і підкреслив значення "Екополісу ХТЗ" для економіки України в цілому. "Харків є лідером у сфері інновацій. Я дякую меру за те, що місто постійно працює з нами, щоб "Екополіс ХТЗ" був успішним. Про цей проєкт я обов'язково доповім і президенту, і прем'єр-міністру. Упевнений, вони також будуть займатися цим проєктом, який є не тільки міським, а має загальнонаціональний масштаб".

ZTE Corporation є постачальником сучасних телекомунікаційних систем, мобільних пристроїв і корпоративних технологічних рішень для споживачів, операторів, приватних компаній та клієнтів державного сектора. Входить в 500 найбільших компаній Китаю, штат співробітників – 70 тис. осіб, з яких 26 тис. чол. працюють у науково-дослідних центрах. Виручка ZTE за 2019 р. склала $12,8 млрд. Корпорація є єдиним у світі підприємством, що входить в топ-5 глобальних лідерів за кількістю патентних заявок протягом 10 останніх років (2010-2019). ZTE спрямовує понад 10 % своєї щорічної виручки на R&D і грає провідні ролі в міжнародних організаціях, що відповідають за встановлення галузевих стандартів. Продуктами і сервісами ZTE користуються понад 500 телеком операторів в більш ніж 160 країнах світу. На сьогоднішній день компанія уклала 46 договорів про розгортання комерційних мереж 5G на найбільших ринках Європи, Азіатсько-тихоокеанського регіону, Близького Сходу та Африки. Згідно з дослідженням Transparency International в 2016 році "Прозорість корпоративної звітності: оцінка діяльності мультинаціональних компаній на ринках, що розвиваються", ZTE стала єдиною китайською компанією, яка увійшла до рейтингу ТОР-15 країн-учасниць.

"Екополіс ХТЗ" – багатогалузевий бізнес-парк нового покоління, довгостроковий інвестиційний проєкт групи DCH (www.dch.ua) Олександра Ярославського. Раціональне використання і глибокий редевелопмент території Харківського тракторного заводу дозволять створити принципово нову інноваційну екосистему світового рівня для розвитку бізнесу і досліджень. Плановий обсяг інвестицій в розмірі $1 млрд створить в Україні не менше 10 тис. сучасних робочих місць завдяки розвитку індустріального парку, IT-кластеру, медичного центру, логістичного комплексу і торгового кластера, агротехнологічного кластера, а також дослідного (R&D) та навчальних центрів. Бізнес-парк "Екополіс ХТЗ" розміститься на вільних виробничих площах легендарного Харківського тракторного заводу (ХТЗ), а сам ХТЗ стане основою індустріального кластера і якірним резидентом бізнес-парку.