Екс-співробітник ГРУ Росії: у Порошенка зробили закид у бік Зеленського

Довірена особа Порошенка Семен Кабакаєв переконує, що Андрій Пальчевський, власник клініки Eurolab, де кандидат у президенти Володимир Зеленський здавав аналізи, є колишнім співробітником ГРУ Росії та був членом кількох тамтешніх політичних партій.

Одразу після першого туру президентських виборів в Україні, за підсумками якого перші дві сходинки посіли шоумен Володимир Зеленський і чинний гарант Петро Порошенко, останній погодився брати участь у дебатах зі своїм опонентом перед другим туром. Згодом Зеленський опублікував відео, в якому прийняв виклик, щоправда ще поставив своїй умови, однією з яких була здача аналізів на наявність наркотичних речовин і алкоголю в організмі. Порошенко, зі свого боку, на це погодився, але запропонував пройти спільне обстеження у медичному пункті стадіону "Олімпійський". Натомість Зеленський відповів відмовою щодо аналізів на стадіоні, водночас запропонувавши це зробити у приватній клініці Eurolab.

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5 квітня як Зеленський, так і Порошенко все ж здали аналізи, проте робили це окремо та у різних місцях: шоумен – у Eurolab, а президент – на НСК "Олімпійський". За словами лідера "Кварталу 95", він не захотів здавати аналізи у приміщенні стадіону, тому що тут немає лабораторії. А щодо Пальчевського він зауважив, що просто його знає. У Порошенка ж вважають, що таким чином Зеленський уникає об'єктивного та неупередженого обстеження.

Довірена особа Порошенка Семен Кабакаєв у ефірі радіо НВ зазначив, що Пальчевський, окрім того, що є прихильником Зеленського, ще свого часу служив у Головному розвідувальному управлінні Росії.

Лабораторія, в якій здавав аналізи пан Зеленський, наскільки мені відомо, належить прихильнику Зеленського, при тому, що він є колишнім співробітником російського ГРУ і є прихильником Тимошенко. Але це вже політичні вподобання, тому не будемо чіпати,

– зауважив він.

Також Кабакаєв повідомив, що Пальчевський був членом російських політичних партій.

"Ви мені скажіть, будь ласка, чому у ГРУ-шника Пальчевського здавали аналізи, чому саме у нього та чому не долучили інші лабораторії?" – додав довірена особа українського президента.

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Щодо здачі аналізів Зеленським виникає ще кілька питань. Зокрема, стало відомим, що кров у нього брав колишній учасник кулінарного шоу "Мастер шеф" і актор масовки у серіалі "Свати", що є дітищем "Кварталу 95", Владислав Кірякулов. Крім того, демонструючи результати аналізів у мережі, шоумен сконфузився – спершу він показав висновок, в якому вказано, що матеріал у нього взяли 2 квітня. Проте за деякий час змінив фотографію. У клініці Eurlab цей казус пояснили тим, що їхній працівниця нібито "помилково замість "5" натиснула "2".

Що ще відомо про Андрія Пальчевського?Він закінчив Військовий інститут іноземних мов у Москві. Серед підприємств, заснованих в Україні – "Харчова ароматика", Eurolab, "Центр лабораторних досліджень", "Сіті Інвест Сервіс", "Нова авіація України". З 2009 по 2010 рік – директор благодійної організації "Благодійний фонд "Євролаб". Працював телеведучим на телеканалі "Інтер" та на "Першому національному". З 2017 році працював ведучим на телеканалі "Прямий". Проте у переліку співробітників останнього мовника його ім'я наразі не вказано. Також відомо, що має українське та російське громадянство. За президентства Януковича був заступником міністра молоді та спорту Рафіля Сафіуліна. Сьогодні активно підтримує Володимира Зеленського, зокрема під час виступів на телеканалі "Наш", що належить екс-"регіоналу" Євгенію Мураєву та 112, яким володій кум Путіна Віктор Медведчук.

Як Порошенко та Зеленський здавали аналізи: дивіться відео



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