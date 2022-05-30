Ердоган веде свою гру, – Фейгін про пропозицію провести перемовини із Зеленським та Путіним

Ердоган намагається залучити ООН у переговорний процес між Росією та Україною. Чи матиме це великий сенс – не відомо, адже Путіну байдуже присутність чи відсутність ООН.

Про це 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що Україну цікавить лише питання, чи має Путін бажання розмовляти безпосередньо із Зеленським.

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"Я глибоко переконаний, що Путін особисто нікуди не поїде. Причин чимало, але очевидно, що він просто боїться. Адже Путін поза межами Росії не контролює процес, остання його поїздка була у 2021 році на зустріч до Байдена у Женеву", – говорить Фейгін.

За словами правозахисника, на фоні дискусії щодо зустрічі Путіна та Зеленського і виникла ідея тристоронньої зустрічі онлайн, Ердоган готовий виступати у ролі посередника. Та навіть попри такі безпечні альтернативи, Путін постійно зриває такі зустрічі.

Схоже, що Ердоган веде свою гру, він може перейматись через ймовірне загострення ситуації у Чорному морі. Хоча, маючи під контролем Босфор та Дарданелли – Туреччина може дозволити собі набагато більше,

– говорить Фейгін.

На думку Марка Фейгіна, Ердоган і станом на зараз контролює ситуацію та безпеку. А щодо ізоляції Москви та постачання українського зерна – ця тема вже давно вийшла за політичні площини.

Туреччина має власні амбіції – вона прагне контролювати Закавказзя та стати гегемоном у цьому регіоні. Так само Ердоган намагається блокувати вступ Фінляндії та Туреччини до НАТО,

– додає Марк Фейгін.

Навряд, такі дії матимуть успіх. Але щодо впливу у Чорному морі, на Закавказзі, в Азербайджані чи Вірменії – шанси є, говорить він.

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