11:06
25 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -14°C
  • понеділок
    4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
  • середа
    0°C -7°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR НОВИНИ РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Ейфелеву вежу пофарбують в червоний колір

601 Читать новость на русском
Ейфелеву вежу пофарбують в червоний колір
Ейфелеву вежу пофарбують в червоний колір / Фото з відкритих джерел

В рамках проекту реконструкції Ейфелевої вежі, який триває з 2017 року, головну пам'ятку Парижа збираються пофарбувати. Архітектори ще роздумують над тим, в який колір фарбувати Ейфелеву вежу, проте Міністерство культури Франції розглядає варіант зробити її червоною,

Саме такою була вежа в первісному вигляді, коли в 1889 році її спорудив французький архітектор Гюстав Ейфель. У ті часи він вибрав червоний колір, оскільки він був найбільш ефективним у боротьбі з іржею, йдеться у виданні Buro247.

Читайте також: Не ходіть в музеї: 9 порад правильної подорожі від Пауло Коельо

Попередньо фахівці вивчають всі кольори, в які коли-небудь була пофарбована Ейфелева вежа. Відомо, що за 129 років свого існування головна визначна пам'ятка Парижа змінювала колір 18 разів. У різні роки вона була жовтою, гірчичною, кольору охри. Спеціально для Ейфелевої вежі придумали і запатентували відтінок "коричневий-Ейфелева", який нагадує природний колір бронзи. Саме в такий колір вежу регулярно фарбували з 1968 року в середньому кожні сім років.

Над фарбуванням працює команда з 25 робітників. Перш ніж приступити до фарбування, вони повинні зняти старі шари фарби, що небезпечно для здоров'я через наявність в них свинцю. На фарбування головного символу Франції йде в цілому три роки і близько 60 тонн фарби.

Нагадаємо, що у 2019 Ейфелева вежа буде відзначати своє 130-річчя.

Теги: LifeStyle Подорожі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 10:29 "Усі гроші світу" або Як замінити Кевіна Спейсі за 8 днів
Юлія Ліпенцева 203
Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
сьогодні, 08:43 Водный коллапс: подача воды в Луганске – это катастрофа
Ольга Черненко 1384
Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
сьогодні, 05:18 Я не исключаю досрочного ухода Владимира Путина, – российский политолог
Блог Медіа 3259
Чому Порошенко боїться створення антикорсуду в Україні
24 березня, 23:06 Чому Порошенко боїться створення антикорсуду в Україні
Віталій Шабунін 1679
Не ненавиджу людей, які забрали мій Донбас, – буддист-переселенець у Карпатах
24 березня, 22:02 Не ненавиджу людей, які забрали мій Донбас, – буддист-переселенець у Карпатах
Ukrainer 4261
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук