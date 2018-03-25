Ейфелеву вежу пофарбують в червоний колір

В рамках проекту реконструкції Ейфелевої вежі, який триває з 2017 року, головну пам'ятку Парижа збираються пофарбувати. Архітектори ще роздумують над тим, в який колір фарбувати Ейфелеву вежу, проте Міністерство культури Франції розглядає варіант зробити її червоною,

Саме такою була вежа в первісному вигляді, коли в 1889 році її спорудив французький архітектор Гюстав Ейфель. У ті часи він вибрав червоний колір, оскільки він був найбільш ефективним у боротьбі з іржею, йдеться у виданні Buro247.

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Попередньо фахівці вивчають всі кольори, в які коли-небудь була пофарбована Ейфелева вежа. Відомо, що за 129 років свого існування головна визначна пам'ятка Парижа змінювала колір 18 разів. У різні роки вона була жовтою, гірчичною, кольору охри. Спеціально для Ейфелевої вежі придумали і запатентували відтінок "коричневий-Ейфелева", який нагадує природний колір бронзи. Саме в такий колір вежу регулярно фарбували з 1968 року в середньому кожні сім років.

Над фарбуванням працює команда з 25 робітників. Перш ніж приступити до фарбування, вони повинні зняти старі шари фарби, що небезпечно для здоров'я через наявність в них свинцю. На фарбування головного символу Франції йде в цілому три роки і близько 60 тонн фарби.

Нагадаємо, що у 2019 Ейфелева вежа буде відзначати своє 130-річчя.