Три країни передадуть Україні F-16: у День Незалежності партнери оголошують про нову підтримку

Низка країн вже почали вітати Україну з Днем Незалежності та анонсувати свої подарунки. Зокрема, Норвегія та Литва оголосили про нові пакети військової допомоги.

Президент Зеленський під час спільної з президентом Португалії Марсело Ребелу де Соуза пресконференції порадував чудовою новиною. Португалія навчатиме українців літати на F-16, передає 24 Канал.

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Приємна звістка від португальських друзів

Глава держави заявив, що коаліція країн з навчання українських пілотів на винищувачів поповнилася ще одним членом. Португалія візьме участь у підготовці наших пілотів та інженерів на літаках F-16.

Ми також обговорили можливості для розширення оборонного співробітництва, зокрема щодо постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування,

– зазначив президент.

Крім того, Зеленський подякував Португалії за підтримку Формули миру та за участь у декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, що раніше навчати українців викликалися Бельгія, Британія, Данія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія та Швеція. Днями до коаліції долучилася й Греція.

Подарунок від Норвегії

Одночасно стало відомо, що норвежці також вирішили привітати українську державу з днем народження. Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час візиту до Києва повідомив, що його країна надасть Україні ракети до зенітно-ракетних комплексів IRIS-T, засоби для розмінування, а також обладнання для ремонту критичної електричної інфраструктури.

Крім того, Стере також заявив, що Норвегія передасть Україні винищувачі F-16. Наразі точна кількість літаків, які передадуть партнери, невідома, проте щонайменше 2 літаки українська армія отримає відразу для навчання.

Які країни погодилися надати F-16

Володимир Зеленський під час спільної з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере пресконференції у Києві підтвердив, що вже три країни погодилися передати винищувачі F-16.

У нас три країни, які погодились передати Україні після тренування F-16, – Данія, Нідерланди, Норвегія. Ми дуже вдячні цим трьом державам,

– заявив президент.

Він також подякував США, адже саме літаки виготовлені за американськими технологіями. Водночас Зеленський наголосив, що поки складно говорити, яку кількість винищувачів отримає Україна. У будь-якому разі наша країна вдячна партнерам за підтримку та надану зброю. Він також заінтригував, заявивши, що кількість літаків буде відома у майбутньому.

"Я вважаю, що треба бути вдячними за будь-яку кількість. І з чого ви взяли, що буде так мало? Подивимось", – наголосив Зеленський.

Литва і Німеччина теж не відстають

З річницею Незалежності Литва привітала Україну черговим пакетом військової допомоги на 41 мільйон євро. У тому пакунку те, що посилить українські збройні сили у їх протистоянні з росіянами. Йдеться про:

боєприпаси до гранатометів Carl Gustaf;

гвинтівки;

радіолокаційні комплекси морського спостереження;

боєприпаси калібру 5,56 мм;

генератори, антидронні системи тощо.

Крім, того у рамках цього пакету Україні передадуть пускові установки для ракетних комплексів NASAMS.

Німеччина також оголосила про новий пакет допомоги. Зокрема, до нього увійдуть 40 розвідувальних дронів RQ-35 HEIDRUN, 16 вантажівок Zetros, 90 систем виявлення дронів та 510 000 патронів до вогнепальної зброї, а також ракети для ЗРК Patriot.

F-16 для України