Діти можуть самі схоплювати погані звички, які потім тяжко змінити. Натомість корисним звичкам малечу потрібно навчати змалечку. І робити це необхідно батькам, бо з цим не впораються вихователі в садочку чи вчителі в школі.

Як пише видання Освіта Нова, деяких звичок неможливо навчити в садку чи школі, для цього потрібні особливі умови, зокрема любляча та щаслива сім’я.

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10 корисних звичок, до яких необхідно привчати дітей з дитинства

Бути чемним

Навчіть дітей завжди говорити фрази: «Дякую», «Спасибі», «Будь ласка», «Перепрошую», «Будьте здорові» та інші. Малеча повинна з раннього віку знати й розуміти, коли і де їх використовувати.

Бути пунктуальним

Ця звичка знадобиться дітям завжди: спочатку в школі, на зустрічах у друзів, а потім – на роботі та важливих зустрічах. Тому чим раніше ви навчите дитину розуміти годинник, тим швидше вона засвоїть, що варто бути пунктуальним.

Займатися спортом

Заняття спортом допомагають бути струнким, з красивою осанкою та з розвиненим тілом. Радимо займатися спортом самі та навчати цього малечу. Зокрема, навчіть правильному харчуванню, корисним вправам зранку або ж запишіть дітей старшого віку до спортивної секції, якщо їм це подобається.



Навчіть дитину займатися спортом / Фото 4mama

Привчити до порядку та охайності

Дитину варто якомога раніше привчити до порядку, адже так їй буде легше жити самостійно, а згодом у компанії з іншою людиною (на навчанні в гуртожитку, у сімейному спільному проживанні з коханою людиною тощо).

Дарувати подарунки

Дитина повинна відчувати задоволення не лише від того, коли їй дарують подарунки, але й від того, коли вона дарує їх сама. Тому розкажіть, що подарунки можна дарувати не лише на свято, а будь-коли, щоб підняти людині настрій.

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Співчувати іншим

Якщо хтось з друзів, знайомих чи просто людей поряд плаче, то навчіть дитину запитувати, чи все в порядку та співчувати їй. І ви робіть так само, щоб малеча бачила гарний приклад.

Турбуватися про близьких

Заохочуйте свою дитину доглядати молодшого братика чи сестричку або котика чи собачку. Це найкраще привчає дитину до піклування за іншими.



Навчіть дитину піклуватися про рідних / Фото NewsDaily

Думати позитивно

Навчіть дітей швидко змінювати настрій та бачити у всьому позитив. Робіть це у формі гри, наприклад, уявляйте разом, як добрі думки перемагають сумні.

Любити людей

Частіше говоріть з дитиною про почуття любові до інших. Розповідайте, що таке любов та обов’язково кажіть дитині слова: "Я тебе люблю!". Також можна навчити дитину, як слід ставитися до людей та вмінню вибачати інших.

Радіти життю

У сучасному світі багато дітей не вміють бути просто щасливими від того, що йде дощ, світить сонце радіти тому, яке гарне небо, вони зазвичай радіють лише подарункам, комп’ютерним іграм тощо. Тому привчайте малечу до того, що потрібно радіти щодня і бути просто щасливим, а також посміхайтеся разом без приводу.