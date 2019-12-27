Чому люди не пам'ятають свого дитинства: пояснення експертів

Більшість людей не пам'ятають свого дитинства – жодних спогадів, принаймні до третього дня народження. Причиною цього є явище, відоме як амнезія дитинства – це природна і поступова втрата спогадів за перші кілька років життя.

Проте експерти наголошують, що батькам потрібно зосередитися на запам’ятовуванні певних моментів життя їхніми дітьми, передає видання Parents.

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Насправді психологи вважають, що дитяча амнезія є нормальною частиною розвитку мозку.

Чому пам'ять не зберігає спогади дитинства

За так звані епізодичні спогади відповідає гіпокамп – частина мозку, що знаходиться в скроневій частці. Вона не повністю розвинена при народженні і остаточно формується лише приблизно до 4-річного віку – це, зазвичай, якраз той час, коли діти починають послідовно згадувати деякі речі.



Так виглядає гіпокамп у мозку людини / Фото abcnews

Ще одну причину дитячої амнезії назвала Саллі Годдард Блайт – директорка Інституту нейрофізіологічної психології (INPP) у Великій Британії.

Вона вважає, що люди не можуть пам’ятати своє дитинство через те, що ці моменти сталися з нами до того, як ми навчилися вільно говорити. Адже вербальна мова досягає стадії "достатнього вільного володіння мовою" приблизно в 3 роки дитини.

Чому спогади зникають

"У дітей є такі спогади, але вони дуже швидко зникають", – наголошують експерти. Вчені вважають, що спогади з раннього дитинства починають швидко втрачатися приблизно з 7 років.

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Науковці провели дослідження: 3-річних дітей попросили поговорити зі своїми матерями про шість подій з їхнього життя. Потім їх попросили згадати ці події, коли вони стали старшими. Дослідники виявили, що у віці від 5 до 7 років діти пам’ятали понад 60 % подій, але згодом – у віці 8 та 9 років про ці події згадали менше ніж 40% дітей.

Як ми можемо згадати своє дитинство

"Вважається, що свідома пам'ять розвивається приблизно з 3-х років, але перед цим існує сенсорно-емоційний досвід, який може відродитися в подальшому житті, коли будуть подібні події чи відчуття", – говорить Блайт. Так, приємним прикладом чуттєвої пам’яті може бути особливий запах, який через багато років викликає образ або навіть відчуття присутності нашої матері.



Запах мами дитина може пам'ятати з дитинства / Фото UaModna

Блайт пропонує, аби батьки допомогли дітям згадати їх ранні роки, розмовляючи з ними про речі, що сталися в минулому та показуючи їм сімейні фотографії. Адже ці спогади є важливими – вони допомагають дитині дізнатися про навколишній світ. Адже малеча, можливо, не пам'ятатиме конкретного відвідування зоопарку, але вона запам’ятає, що таке зоопарк чи назви тварин.

"Також пам'ять бере участь у навчанні дітей. Зокрема таким навичкам, як сісти або потримати ложку. Ми можемо бачити, що немовлята навчаються величезної кількості в перший рік і здатні запам’ятати свої нові вміння", – додають експерти.