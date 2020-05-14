День Сім'ї в Україні досить молоде свято, його відзначають щороку 15 травня з 2012-го року. Традиційно, в цей день заведено проводити у колі найближчих та найрідніших людей – своїй сім'ї. Які традиції цього свята в Україні – читайте у нашому матеріалі.

Історія виникнення свята

Як з'ясували журналісти 24 каналу, 1993 році Генеральна асамблея ООН прийняла постанову, що починаючи з 1994 року 15 травня щорічно у світі відзначатиметься Міжнародний день сім'ї.

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Запровадження свята було викликано стурбованістю світової спільноти сучасним становищем родини та її значенням у процесі виховання покоління, що підростає. Його мета – акцентувати увагу людей в усіх країнах на численних проблемах сім'ї.

Для чого потрібен День сім'ї? "Сім'я" – це народження і виховання дітей, це міцний духовний зв'язок між усіма її членами, це місце, де тебе зрозуміють і допоможуть.



Піклуйтеся про свою сім'ю / Фото Unsplash

Сім'я була і залишається хранителькою людських цінностей, культури і історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Складно переоцінити роль сім'ї для кожного з нас. З родини починається життя, в сім'ї відбувається формування особистості, сім'я є джерелом любові та поваги, на яких будується цивілізоване суспільство і без яких не може існувати людина.

Традиції цього свята в Україні

Оскільки цей день не оголосили офіційним вихідним, то його варто святкувати в колі родини – саме так, як подобається вам. Сніданок в колі родини, спільний перегляд фільму чи ваше улюблене заняття буде чудовим рішенням.

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Міжнародний день сім'ї в кожній країні має власні традиції, але всі вони зводяться до того, що це основний осередок суспільства. Навіть в давнину шлюб вважався основою держави і священним таїнством.

У цей день люди роблять приємне своїм близьким, влаштовують тематичні вечори, конкурси та концерти. Намагайтеся створити у своїй сім'ї власні традиції, адже це зробить вашу сім'ю дружною, родинні зв’язки стануть міцнішими і переважатиме взаєморозуміння.

Як відзначити Міжнародний день сім'ї? Обов'язково обійміть членів своєї сім'ї, скажіть їм, як ви їх любите і цінуєте, поділіться своїми почуттями і відчуйте їхню важливість для вас. А якщо в цей день у вас немає змоги особисто привітати близьких людей, то обов'язково зателефонуйте чи надішліть смс-привітання.