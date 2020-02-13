Ідеальна мама: 12 ознак, що ви правильно виховали своїх дітей

Мами завжди намагаються бути ідеальними: виховують та оберігають своїх дітей, роблять все, що в їх силах, аби життя сім'ї було кращим. Але, як наголошують експерти, бути хорошою мамою не має нічого спільного з тим, щоб навчити дітей їсти овочі або змусити їх спати вночі. Це більше стосується того, щоб почути від дитини "Я люблю тебе, мамо" і переживати всі важкі моменти батьківства.

Бути мамою – це складна і різноманітна робота. Так, у ранньому дитинстві саме мама повинна правильно говорити з дитиною, а пізніше – вміти уважно слухати. Саме тому немає і не може бути однозначного списку того, що повинна робити "хороша мати", передає видання Popsugar.

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Проте психологи називають кілька ознак, які свідчать про те, що ви добре виховали своїх дітей, а тому – ви точно хороша мама.

12 ознак, що ви ідеальна мама

Діти посміхаються приблизно 90% всього часу – це означає, що вони щасливі.

Вони діляться всім з іншими, добрі та щедрі.

Вони кажуть "будь ласка" і "дякую" без нагадувань.

Ви ставите їх потреби їсти, купатись і спати на перше місце.

Вони скоріше поплачуть у ваше плече, ніж у подушку.

Вони кличуть вас, коли їм приснився поганий сон.

Ви ніколи не виходите з дому без обіймів.

Ваша дитина любить проводити час з вами.

Ваш підліток не соромиться бачитись із вами.

Ви в першу чергу мама, а в другу – подруга.

Іноді діти кажуть: "Я тебе ненавиджу". Це нормально, бо в них може бути поганий настрій, але це означає, що вони вас не бояться..