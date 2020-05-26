У Києві відкрили першу "кризову кімнату" для жертв домашнього насильства: деталі та фото

У Києві нарешті відкрили першу кімнату кризового реагування для людей, які постраждали від домашнього насильства. Там вони зможуть певний час жити та отримати психологічну допомогу.

Деталі розповіла заступниця голови КМДА Марина Хонда, пише Офіційний портал Києва.

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Зазначимо, що з початку року правоохоронці зафіксували понад 7 тисяч звернень щодо домашнього насильства. (Для порівняння: за весь минулий рік звернень було понад 6 тисяч). З них постраждалих 6668 жінок та 617 чоловіків.

Тому в Києві вирішили відкрити так звану кімнату допомоги. Договір про створення "кризової кімнати" було підписано ще в жовтні 2019 року.

За словами Марини Хонди, на сьогодні найбільшою проблемою є те, що коли жінка, часто разом із дитиною, тікає від кривдника, то вона просто опиняється на вулиці. Адже раніше не було ніякої соціальної послуги, яка мала б надаватися жертвам домашнього насильства.

Для цього, власне, і було створено цю "кризову кімнату", яка має стати тимчасовим прихистком для постраждалих від насильства. Там люди отримають психологічну та юридичну допомогу,

– заявила заступниця голови КМДА.

І додала, що жертв домашнього насильства в "кризовій кімнаті" буде забезпечено харчуванням та засобами особистої гігієни. Також там працюватимуть 4 соцпрацівники, які перебуватимуть там подобово. Тобто постраждалих можуть поселити туди в будь-який час доби.

Дивіться фото, як виглядає "кризова кімната" в Києві:



Адресу кімнати кризового реагування не будуть розголошувати задля безпеки постраждалих. Після закінчення термніу перебування у "кризовій кімнаті" постраждалу особу можуть влаштувати до притулку чи інших спеціалізованих служб.

Куди звертатися у разі вчинення насильства: