Вже з 1 вересня "Приватбанк" починає видавати картки для батьків, які отримають гроші замість "пакунку малюка". Що про це відомо – дізнавайтесь у матеріалі.

Як отримати картку

Як повідомляє Міністерство соціальної політики, картку "Пакунок малюка" можна отримати у відділенні "Приватбанку" з 1 вересня. Рахунок відкривається автоматично після народження дитини, а картку з соціальною допомогою батьки можуть оформити упродовж року від моменту народження малюка. Для цього потрібно документи, що підтверджують особу, і свідоцтво про народження.

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Користування карткою "Приватбанку" буде мати свої особливості. За ці гроші українські родини зможуть придбати виключно дитячі товари для догляду за малюком, посуд чи іграшки, текстиль для дітей та товари для породіль. Покупки батьки зможуть зробити у тих магазинах, з якими міністерство уклало договір.

Яку суму українці отримають замість "пакунку малюка"

Ще наприкінці липня 2020 року Кабінет Міністрів переглянув соціальну допомогу молодим батькам. Раніше породіллі отримували так званий "пакунок малюка" або ж "бебі бокс", вартість якого оцінювали в 3800 гривень. З 2018 року його одержали понад 500 тисяч українських родин.

Досі програма працювала за підтримки ООН. В якості допомоги українські отримували засоби першої необхідності, одяг для немовлят, засоби особистої гігієни для породіль, іграшки, ковдри, матраци тощо. Однак через проблеми з тендерами уряд вирішив замінити "бебі бокси" на грошову виплату в розмірі 5000 гривень. Відтак тепер породіллі зможуть самостійно скласти свій "пакунок малюка".



Замість "бебі боксів" гроші: як це відбудеться / Фото FreePic

Чи контролюватиме держава покупки

Після того, як кошти перейдуть на рахунок батьків, вони зможуть ними розпоряджатись на власний розсуд. Однак, щоб уникнути покупок не за призначенням допомоги, міністерство уклало договори з мережами роздрібної торгівлі, які спеціалізуються на дитячих товарах. Це, за словами урядовців, допоможе відслідкувати, чи кошти використовують за призначенням. Однак звітувати, що саме породіллі придбали у магазині для дітей, не потрібно.