Після постійного перебування вдома батьки почали роздумувати, як організувати цікавий та корисний відпочинок для дитини. І оскільки вже відкрили кілька санаторіїв у Києві, то, можливо з часом, відновлять роботу і літні табори. Але як організувати дитині безпечний відпочинок?

Для початку варто наголосити, що не всі батьки зараз готові відпустити дитину в літній табір. І це нормально. Але, якщо ви таки наважилися на цей крок, то ми підготували для вас кілька порад. Що в першу чергу варто перевірити в закладі, перш ніж відправити дитину в табір?

Цікаво У Києві та області запрацювали санаторії для оздоровлення дітей

Експертка у сфері дитячої освіти, засновниця і керівниця міжнародних таборів DEC Сamp Ірина Зарецька-Котруце розповіла виданню Освіторія про нові стандарти роботи літніх таборів на карантині та про безпечну організацію відпочинку для дітей.

Наразі держава не поспішає ухвалювати рішення про відкриття дитячих таборів оздоровлення. Водночас дитячі садки, виїзні спортивні збори та інші програми приймають юних учасників. А з 21 липня відкрили навіть санаторії для оздоровлення дітей в Києві та області. Тож, тепер багато таборів активно готуються до початку перших змін.

За словами Ірини Зарецької-Котруце, в приватних таборах зазвичай дуже маленькі групи — від 50 до 100 дітей, але відповідальність набагато вища. А ще там є бюджети на додатковий медичний супровід, закупівлю необхідних засобів індивідуального захисту.

Як обрати безпечний відпочинок для дитини у таборі

Для початку варто визначитися з формою відпочинку: це має бути туристична поїздка, міський табір чи табір з проживанням. А вже потім обрати мету для малечі: підтягнути англійську, відправити в спортивний табір, театральний, танцювальний тощо.

Після цього складіть список з кількох таборів, які вам сподобалися, і приділіть час, щоб поспілкуватися з менеджерами, поставити їм питання "на засипку" і вибрати найкращий варіант.

"Золотий стандарт" критеріїв, які варто перевірити, перш ніж відправити дитину в табір:

Підготовка табору: локація, персонал і нові стандарти з урахуванням COVID-19

Згідно з новими стандартами, по всій території дитячого табору мають бути спеціальні зони з дезінфекційним засобом, а також інформаційні таблички з правилами використання засобів захисту і поведінки в громадських місцях. А в санвузлах – наявність обов’язково антибактеріального мила та одноразових паперових рушників.

Також варто запитати, чи перед початком зміни всі співробітники табору пройшли спеціальну тренінгову програму щодо заходів профілактики COVID-19. Персонал протягом зміни повинен проходити температурний скринінг і тести на антитіла.



Всюди мають бути антисептики, а у вбиральнях – мило і паперові рушники / Фото politeka

Зазначимо, що деякі заклади можуть попросити привезти медичну довідку про те, що дитина здорова.

Зустріч дітей і трансфер

Дізнайтеся, хто і як привозить дітей у табір? Які заходи безпеки при цьому вживаються? Але експерти кажуть, що зараз бажано відвозити дітей у табір самостійно.

Якщо ви цього не можете зробити, то простежте, щоб дитина була в безпеці: перед почадкою всім дітям мають провести температурний скринінг, а батьки повинні пройти анкетування на предмет контактів із хворими на COVID-19 і наявності симптомів у самої дитини.

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Під час поїздки мають бути дотримані всі правила гігієни та санітарії для водія, дітей чи інших осіб, а сам транспорт має бути продезінфікований до і після поїздки. Салон автобуса або вагон мають добре провітрюватися.

Перебування дітей у таборі

Важливо, щоб у загонах була обмежена кількість дітей. Яка саме — залежить від того, чи зможе табір забезпечити стандарти протиепідеміологічних умов і максимального дистанціювання. Розважальні заходи мають бути обмежені та проводитися в мікрогрупах на свіжому повітрі.

Графік дезінфекції та прибирання в приміщеннях

Переконайтеся, що вологе прибирання, провітрювання та дезінфекція кімнат і загальних приміщень у таборі будуть проводитися 3-4 рази на день. Таокж необхідно, щоб кожні 3-4 години повинні протирати дезінфекційним засобом ручки вхідних дверей, поручні, стільці, вимикачі світла.

Жорсткі санітарні норми на кухні

У дитячих таборах працівники ресторану або їдальні повинні перебувати в масках і захисних рукавичках. Всі продукти варто піддавати термічній обробці, а процес харчування організувати так, щоб мінімізувати велику кількість дітей в обідній залі.

Наявність медпункту

Бажано, щоб у таборі був власний медпункт, доступний цілодобово, кімнати з можливістю ізолювати окремо хлопчиків і дівчаток, а також тести, маски та інші засоби захисту і профілактики COVID-19.

Чітка комунікація в таборі в разі виявлення захворювання

Якщо в дитини з’являться симптоми COVID-19, то дитячих табір має одразу:

зателефонувати батькам та інформувати про ситуацію;

забезпечити ізоляцію дитини;

забезпечити консультацію лікаря;

подальші дії – за погодженням з батьками та лікарем.

Що робити тим батькам, які не готові відпустити дитину в табір? Експертка у сфері дитячої освіти каже, що зараз найменш ризикована альтернатива для дитини – це онлайн-табори. Де з вашою малечею через комп’ютер бавитимуться кілька годин на день, враховуючи її інтереси.