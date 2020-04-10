Які неочікувані переваги у стосунках мають пари, які перебувають разом на карантині

Карантин змусив всіх людей самоізолюватися вдома на декілька тижнів. І хоча цей період може здаватися не таким ідеальним, для пар, які живуть в цей час разом, це означає багато переваг. Зокрема, це точно підсилить емоційний зв’язок пари і сформує довіру.

"Пари почали більше спілкуватися, обмінюватися почуттями та обговорювати пандемію. Переживши цей період разом, у пари виникає близькість, яку розуміють лише вони, і це впливає на стосунки", – каже сімейний терапевт Ліза Бахар виданню Brides.

Цікаво! Як зміцнити свої стосунки при постійному перебуванні разом

Нижче наведено кілька несподіваних переваг для відносини під час самоізоляції.

Ви покладаєтесь один на одного більше, ніж раніше

Зараз ви залежите від свого партнера більше, ніж коли-небудь раніше в стосунках. Перебуваючи в ізоляції від зовнішнього світу та напрузі через захворювання, ваш партнер – це той, до кого ви можете звернутися за емоційною підтримкою.

"Підтримка один одного та задоволення потреб підсилює емоційний зв'язок пари та вибудовує довіру", – пояснює експерт зі стосунків Ілі Рівера Волтер.



Підтримуйте свого партнера / Фото Unsplash

Однак, у цей час важливо пам’ятати, що всі ми по-різному справляємося зі стресом. Наприклад, комусь перегляд новин може допомогти відчути полегшення, бо він знає, що відбувається з ситуацією, але це може не допомагати іншій людині.

Тому психологи рекомендують визнати свої відмінності, знайти шляхи вирішення ситуації та компроміс, щоб ви обидва активно працювали над задоволенням емоційних потреб один одного.

Ви стали більш чесними один з одним

Коли ви разом 24/7, ви, можливо, не зможете заховати багато таємниць та звичок від свого партнера. Так, деякі з них позитивні, а інші можуть бути трохи болючими чи тривожними для іншої людини.

Поясніть один одному свої потреби і бажання замість того, щоб звинувачувати і сваритися з другою половинкою. Так, ви знайдете спільне рішення, бути більше знати один одного та розуміти бажання партнера.

До теми! Як не розлучитись після карантину: практичні поради психолога

Це робить вас єдиною командою

За цих обставин з карантином пари змушені працювати разом для того, щоб мати все необхідне щодня, зокрема купувати продукти, шукати цікаві справи, щоб розважитись чи зробити прибирання.

А парам з дітьми доводиться працювати разом, щоб керувати робочим навантаженням, складаючи графіки для себе і розділяючи турботу про дітей. А це створило велике відчуття колективної роботи та позбавлення від стресу. До того ж, це підвищує рівень вдячності один одному.

У вас є більше часу та енергії для статевого життя

Зазвичай, у стресові періоди багато пар стають фізично менш активними та мають менше інтиму, ніж це було у звичайних обставинах. Але коли пари застрягають у своєму будинку разом без доступу до зовнішнього світу, це може допомогти їм все змінити.



Використайте карантин як можливість покращити сексуальне життя / Фото Unsplash

Можливо, час спробувати нові речі. "Якщо ви завжди хотіли спробувати нову позу чи техніку, поекспериментуйте в різний час дня. Також важливо надавати один одному способи задоволення без сорому чи збентеження і використовувати цю сексуальну іскру пояснює сімейна терапевтка Джуліана Хаузер.

Карантин спонукав вас перейти на наступний рівень у стосунках

Якщо ви деякий час зустрічалися до ізоляції і сумнівалися щодо того, як розвивати стосунки далі, то, можливо ви зважилися на цей крок в зараз проводите карантин разом. Це може дозволити вам побачити свого партнера в тому світлі, яке не було помітно при знайомстві.