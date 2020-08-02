Часто у свекрух та невісток непрості стосунки. Іноді між двома найважливішими жінками для чоловіка спалахує чималий конфлікт. Обом жінкам варто навчитися налагоджувати стосунки або знайти між собою спільну мову.

Втім не всі свекрухи створюють напружені відносини зі своїми невістками. Є такі, які дарують невісткам радість, завжди готові допомогти, зарадити та втішити.

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Астрологи зазначають, що невісткам треба всього лише знайти підхід до своєї свекрухи, адже її характер залежить від знаку зодіаку, пише Сьогодні.

Характер вашої свекрухи за знаком зодіаку

Свекруха-Овен (21 березня – 20 квітня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Жінка-Овен контролюватиме все у вашій сім'ї. Її цікавість до вашого життя перейде всі межі, тож намагайтеся контролювати те, що ви говорите. Ваші кулінарні здібності та чистота в оселі стануть її основними цілями щодо вас. Якщо не хочете мати свекруху "директорку" то навчіться протистояти їй від початку.

Свекруха-Телець (21 квітня – 20 травня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Спочатку ви станете для неї гордістю і майже як донькою, але вам необхідно бути обережною. Вона буде запам'ятовувати всі ваші слова, обіцянки і обов'язково нагадає про них, якщо ви щось забудете. Тельці – великі матеріалісти, які ще й схильні до педантизму. Тому на чистоту в будинку вона зверне пильну увагу.

Свекруха-Близнюки (21 травня – 21 червня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Якщо ваша свекруха народилася під знаком Близнюків, насамперед вам треба її підкорити та справити на неї гарне перше враження. Їх нелегко зрозуміти, адже вони думають одне, а говорять інше, однак ідеально підходять на роль няні, адже допомагають невістці з дитиною.

Свекруха-Рак (22 червня – 22 липня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Ці жінки нікуди не поспішають і при найменшій небезпеці ховаються в свій будиночок. Перепади її настрою занадто різкі, а реакція на будь-яку критику – образа. Навіть не намагайтеся обдурити свекруху-Рака, тому що вона має неймовірну інтуїцію. Вони можуть здатися занадто чутливими, але готові на все, щоб стати ближче до своєї сім'ї.

Свекруха-Лев (23 липня – 23 серпня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Свекрусі народженій під знаком Лева, важко буде чимось догодити. Покажіть їй на що ви здатні, інакше вам буде складно вжитися разом. Зверніть увагу, свекруха буде тримати під контролем ваш будинок і кожен ваш крок.

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Свекруха-Діва (24 серпня – 23 вересня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Ця свекруха набагато розумніша за інші знаки зодіаку. Вона дуже любить чистоту, тому ви можете цим скористатися, якщо хочете знайти шлях до її серця. Свекрухи-Діви дуже добрі і відмінно розбираються у фінансових питаннях. Тому сміливо можете звертатися до неї за порадою: ви отримаєте компетентну відповідь на важливе питання, а ще зробите їй приємно.

Свекруха-Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Свекруха народжена під знаком Терезів може стати вашою хорошою подругою та навіть вашою правою рукою. Ви можете сміливо розраховувати на її підтримку, пораду та допомогу. Найчастіше свекрухи перебувають в піднесеному настрої, а свої заощадження витрачають на допомогу дітям та онукам.

Свекруха-Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Тут вже як вам пощастить: одні свекрухи можуть стати справжніми тиранами, а інші – вірною подругою. Тобто вона або всім серцем полюбить вас, або також зненавидить. Намагайтеся при першому знайомстві не приховувати свій потенціал. Відкривши всі карти від початку, ви зможете побачити, наскільки чутливою і доброю може бути ваша свекруха.

Свекруха-Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Свекрухи-Стрільці дуже швидко передають на плечі невістки всі обов'язки і турботи про свого сина, вони рідко з'являтимуться у вашому житті. Поруч з нею ви будете відчувати себе комфортно. Якщо знайдете заняття, яке вас об'єднує, то зможете перейти з нею на новий рівень стосунків.

Свекруха-Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Ця свекруха втручатиметься тільки у фінансові справи вашої сім'ї – до інших речей вона ставиться без найменшої цікавості. Якщо залишите з нею дітей – будьте готові до того, що вона їх сильно розпестить. А ось якщо вам знадобитися фінансова підтримка, то ви її неодмінно отримаєте.

Свекруха-Водолій (21 січня – 20 лютого)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Це ідеальні свекрухи, які бажатимуть вашій сім'ї лише щастя та благополуччя. Вона з радістю займеться своїм особистим життям, приділяючи увагу дітям та онукам стільки, скільки буде потрібно. Свекруха-Водолій буде ставитися до вас з повагою.

Свекруха-Риби (21 лютого – 20 березня)

Який характер у вашої свекрухи за знаком зодіаку

Ці свекрухи рідко будуть залишати ваш будинок і дуже зрадіють, якщо ви запропонуєте їй пожити з вами. Все тому, що вони дуже люблять підтримувати, допомагати і бути потрібними. Ключ до успіху в стосунках зі свекрухою-Рибою – це тримати її на відстані, часто нагадуючи їй, якою важливою і цінною людиною вона є. Це допоможе вам направити її енергію на виховання онуків, а не вас з чоловіком.