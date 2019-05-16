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      Філарет першим підписав документ про припинення діяльності УПЦ КП: фотодоказ

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      Філарет
      Філарет / 24 канал

      Почесний патріарх Православної церкви України і колишній очільник УПЦ КП Філарет був першим, хто поставив підпис під проектом постанови Помісного собору, у якому йшлося про ліквідацію УПЦ.

      Спеціальний Собор УПЦ КП теж скликав Філарет. Він відбувся 15 грудня 2018 року, вранці, перед Об'єднавчим собором. На останньому, шляхом об’єднання Української православної церкви Київського патріархату і Української автокефальної православної церкви, а також частини православної церкви Московського патріархату, було створено Православну церкву України. Про це мовиться у спеціальному роз’ясненні прес-служби ПЦУ.

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      Там додають: проведення Собору з визначеним порядком денним, зокрема про ухвалення рішення щодо припинення діяльності УПЦ КП, було попередньо в тому ж храмі схвалене всім єпископатом УПЦ КП, а проект рішення зачитали та одноголосно схвалили архієреї.

      Після цього Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відкрив засідання Собору УПЦ КП. На ньому проект постанови одноголосно схвалили учасники Собору. Першим серед членів президії поставив свій підпис під проектом постанови Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет, як голова Собору,
      – йдеться у роз’ясненні.

      Того ж дня, але вже на Об’єднавчому соборі було створено Православну церкву України.

      "Об'єднавчий собор майже одноголосно ухвалив статут ПЦУ, згідно з яким її очолює настоятель, митрополит Київський і всієї України. Канонічне право не передбачає перебування двох архієреїв на тій самій ієрархічній посаді... Відбулися таємні вибори, за підсумками яких був обраний митрополит Епіфаній. Всі учасники собору визнали дійсність цього обрання", – нагадали в ПЦУ.

      Вони також розмістили фото постанови, під якою підписався Філарет.

      Православна церква України постанова конфлікт у ПЦУ Філарет
      Постанова про припинення діяльності УПЦ КП, підписана патріархом Філаретом

      Що відомо про конфлікт у ПЦУ між Епіфанієм і Філаретом?Колишній голова УПЦ КП і нинішній почесний патріарх ПЦУ Філарет звинуватив главу церкви митрополита Епіфанія у відмові від домовленостей, досягнутих під час Об'єднавчого собору 15 грудня. За словами Філарета, сьогодні в Українській православній церкві відбувається "розділення, двовладдя, і це може призвести до сумних наслідків".

      Так, за словами Філарета на Соборі начебто досягли домовленості про те, що керуватиме новоствореною церквою в Україні він, а за кордоном її представлятиме митрополит Епіфаній. Проте цього не сталося.

      Водночас він зробив декілька гучних заяв про те, що Київський патріархат досі існує і, що його не потрібно відновлювати. У Мінкульті, до речі, цю інформацію спростували.

      Почесний патріарх тепер допускає розкол православ'я і стверджує, що уповноважений скликати Собор.

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      Теги: Новини України Новини політики Релігія Православна церква України Філарет Конфлікт у ПЦУ
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