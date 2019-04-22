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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Філарет привітав Зеленського з перемогою

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      Патріарх Філарет звернувся до Володимира Зеленського
      Патріарх Філарет звернувся до Володимира Зеленського / 24 канал

      Святійший патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах. Патріарх також попередив Зеленського про небезпеки та виклики, які чекали і чекатимуть на Україну.

      Патріарх висловив сподівання, що переможець буде "свідомий довіри нашого народу та продовжить державницький, проєвропейський і євроатлантичний курс України", про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

      Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      Патріарх наголосив, що згадані цінності українці не один раз боронили на Майдані та захищали на війні з російським агресором.

      Філарет зазначив, що переважна більшість співгромадян віддала голоси за Зеленського, "бо прагнула миру та більш рішучої боротьби з корупцією". Патріарх висловив сподівання, що Зеленський "матимете сили кардинально змінити ситуацію та розпочне реальну боротьбу з цим злом".

      Вас обрали в нелегкий час, коли продовжується російська агресія проти України. Коли ворог не полишає підступних планів знов затягнути нас до новітньої імперії, зробити своїми васалами. Тому зараз нам надзвичайно потрібна єдність і національна консолідація, 
      – додав він.

      За словами Філарета, консолідація всіх проукраїнських і державницьких сил в ім’я кращого майбутнього України, кожної людини має стати першим завданням Зеленського на посаді.

      "Переконаний, що Вам вистачить сил і мудрості достойно виконувати покладені на Вас функції Глави Держави, гаранта Конституції та Верховного головнокомандувача, відстояти національний суверенітет, відновити територіальну цілісність України та спільними зусиллями зробити її процвітаючою і європейською країною", – наголосив патріарх. 

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      Він закликав Зеленського на Боже благословення та пообіцяв, що церква сприятиме такій його діяльності.


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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Результати виборів президента 2019 Філарет Релігія Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
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