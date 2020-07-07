Інвестори у біткойн не збираються відмовлятися від активу навіть на фоні економічних негараздів у світі.

З середини травня криптовалюта біткойн рухається в межах між 8 900 до 10 000 доларів, не даючи інвесторам зрозуміти, в який бік піде, пише NewsBTC.

Протягом цього часу біткойн не зміг перетнути цих двох меж, щоб показати негативний чи позитивний тренд і був менш волатильним, ніж зазвичай. Проте інструмент "Лінії Болінджера" прогнозує високу волатильність невдовзі.

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Що таке Лінії Болінджера Це тип статистичної діаграми, що характеризує ціни та мінливість фінансового інструменту чи товару з часом, використовуючи формульний метод, запропонований Джоном Боллінгером у 1980-х роках.



Іншими словами це інструмент технічного аналізу фінансових ринків, що відображає поточні відхилення ціни акції, товару або валюти



Прогноз "Лінії Боллінгера" / TradingView

Інвестори тримають біткойн та все більше людей приєднюється до цієї групи із впевненістю, що біткойн таки піде позитивним трендом та дасть великий ріст.

Власники біткойна продовжують переходити до позиції "hodl"

Даніель Ферраро, директор з маркетингу в IntoTheBlock, підтвердив, що кількість біткойн-"ходлерів" зростає протягом останніх дванадцяти місяців. Ходлери – це ті, хто тримає біткойн понад 1 рік. Слово походить від неправильно написаного англійського слова "hold", що означає "тримати".

Навіть після глобальних фінансових потрясінь, спричинених пандемією, що лише наростає, кількість постійних прихильників біткойну зростає.

Кількість ходлерів біткойну досягла 20 мільйонів, або приблизно дві третини всіх на ринку, хто має біткойн. Аналогічно, приблизно 60% обороту на ринку біткойну належить ходлерам із середнім терміном тримання криптовалюти 4,7 року,

– сказав Ферраро.

Кількість інвесторів, які тримають біткойн, зростає / IntoTheBlock

Біткойну прогнозують зростання

Аналізуючи поведінку біткойну за останні 4 місяці, аналітики прогнозують його зростання до 11 500 доларів найближчим часом. Індикатор TD sequential (показник, який ідентифікує переломний момент у ціновій тенденції активу чи індексу) протягом 3 днів сигналізує про "покупку".

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Індикатор TD sequential /TradingView

Якщо ж аналітики помилилися у своїх прогнозах і біткойн перетне не верхню межу в 10 тисяч доларів, а нижню в 8 900, то варто очікувати подальшого падіння біткойну до 7 700 доларів.