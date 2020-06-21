Форма відновлення економіки – головний фактор для інвесторів зараз. Натомість друга хвиля пандемії не хвилює інвесторів так сильно.

Побоювання з приводу зростання випадків захворювання COVID-19 в деяких частинах Америки цього тижня є на фондовому ринку, пише MarketWatch.

Важливо Крах долара не уникнути: валюта впаде на 35% – експерт

Коронавірус у США

Кількість випадків COVID-19 в Арізоні, Флориді, Кароліні, Каліфорнії та Техасі зросли, причому в четвер ці штати зафіксували рекордні одноденні збільшення.

Загроза другої хвилі коронавірусу змусила Всесвітню організацію охорони здоров’я на брифінгу в п’ятницю сказати, що пандемія перейшла у "нову та небезпечну фазу", що настала через 101 день після того, як організація оголосила вірус пандемією .

Компанія Apple оголосила, що знову закриває майже десяток магазинів, оскільки в деяких штатах рівень захворювання підвищився.

Фондовий ринок дещо впав на фоні цих новин, хоча всі три американські базові індекси зрештою закрилися ростом за підсумками тижня. Однак не коронавірус хвилює інвесторів.

Що хвилює інвесторів більше за коронавірус

Недавнє опитування Jefferies Financial Group вказує на те, що зростання випадків коронавірусу не є головним хвилюванням для інвесторів. Опитування інвестиційної фірми вказує, що форма відновлення економіки є найбільшим фактором на сьогоднішній день для інвестиційної спільноти.



Що хвилює інвесторів

Останні кілька місяців ринки значною мірою ігнорують економічні дані, сліпо слідуючи за ФРС. Це може змінитися,

– написали аналітики Jefferies Financial Group.

Форма відновлення економіки

Економісти та інвестори брали участь у дискусії щодо ймовірної форми відновлення від спаду, викликаного пандемією COVID-19. Питання фокусуються на тому, чи буде зростання валового внутрішнього продукту на графіку схожим на букву "V", тобто коротке, різке відновлення, на відміну від "W", що представляє собою подвійний спад або навіть "U", сигналізуючи про повільне відновлення.

При цьому стратеги відзначають, що, мабуть, діяльність малого бізнесу втрачає оберти на національному рівні, посилаючись на скорочення зайнятості та кількості відкритих підприємств на тлі відновлення діяльності у всіх 50 державах.

Важливо знати Фондові ринки виросли на 45% за 3 місяці: чому коронавірус не впливає на акції

Яку форму матиме відновлення, може бути найважливішим питанням, але це водночас і найскладніше визначити на цьому етапі, що робить відповідь ще більш вагомою.