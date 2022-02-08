Франція надасть Україні 1,2 мільярда євро кредиту, – Зеленський

8 лютого 2022 , 16:25
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Джерело:

24 канал

Франція виділить Україні 1,2 мільярда євро кредиту. Ці гроші потрібні для стабілізації нашої економіки.

Допомога є потужним кроком для економічної стійкості. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Важливо Фінансова допомога та запобігання агресії Росії: про що домовились Зеленський з Макроном

Таким чином країни посилюють співпрацю. Окрім нового кредиту,  Зеленський та Макрон домовилися про постачання:

  • 130 локомотивів компанії Alstom – 900 мільйонів євро;
  • 370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро.

Зверніть увагу! Європейська комісія також виділить для України нову макрофінансову допомогу – 1,2 мільярда гривень. Її анонсували в Кабміні наприкінці січня. Гроші спрямують на подолання негативних наслідків російської агресії.

Вже 1 лютого Єврокомісія офіційно погодила цей крок.

Що відомо про візит Макрона

До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона:

 

Автор: Ольга Музика