Франція надасть Україні 1,2 мільярда євро кредиту, – Зеленський

Франція виділить Україні 1,2 мільярда євро кредиту. Ці гроші потрібні для стабілізації нашої економіки.

Допомога є потужним кроком для економічної стійкості. Про це заявив президент Володимир Зеленський на брифінгу після зустрічі з французьким колегою Еммануелем Макроном.

Важливо Фінансова допомога та запобігання агресії Росії: про що домовились Зеленський з Макроном

Таким чином країни посилюють співпрацю. Окрім нового кредиту, Зеленський та Макрон домовилися про постачання:

130 локомотивів компанії Alstom – 900 мільйонів євро;

370 одиниць пожежної техніки Desautel на 300 мільйонів євро. Зверніть увагу! Європейська комісія також виділить для України нову макрофінансову допомогу – 1,2 мільярда гривень. Її анонсували в Кабміні наприкінці січня. Гроші спрямують на подолання негативних наслідків російської агресії. Вже 1 лютого Єврокомісія офіційно погодила цей крок. Що відомо про візит Макрона

Зеленський та Макрон зустрілись 8 лютого у Києві. Напередодні французький президент мав зустріч із Володимиром Путіним в Москві. Говорили про ситуацію між Україною та Росією.

Макрон заявляв, що найближчі дні стануть вирішальними. Він наголошував, що важливо знизити напруженість ситуації навколо України.

Цікаво, що Зеленський після зустрічі звертався до Макрона на "ти". Лідер Франції відповів взаємністю.

До теми – Брифінг президентів Зеленського та Макрона: