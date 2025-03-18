Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Post.

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Такую идею выдвинул комик Мэттью Пужицкий. Именно он опубликовал вирусное видео в инстаграме, назвав такую инициативу "ядерным оружием" Канады. Сразу после этого появилась петиция, призывающая канадские власти заблокировать Pornhub как ответ на действия США.

Справка. Pornhub является самым посещаемым сайтом для взрослых в США, имея более 3 миллионов просмотров в месяц.

Если Канада сможет заблокировать Pornhub в США, мы выиграем торговую войну. На этом все. Больше никакой торговой войны,

– отметил один из сторонников этой идеи.



Канадцы создали петицию о запрете США доступа к Pornhub / Фото NY Post Design

Что известно о торговой войне