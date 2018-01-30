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САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗБИТИЙ BOEING 777 ОЛІМПІАДА-2018

Ганебно, що Україна вже не має значення у дебатах щодо санкцій проти Росії, – журналістка

18:15, сьогодні 469 Читать новость на русском
Ганебно, що Україна вже не грає ролі у питанні щодо санкцій проти Росії
Ганебно, що Україна вже не грає ролі у питанні щодо санкцій проти Росії / Телеграф

Німецькі політики, які пропонують заплющити очі на військову інтервенцію РФ в Україну та скасувати санкції, введенні проти Кремля у зв'язку із цим, зрештою, перетворюються на рупор путінської Росії.

Про це пише журналістка Der Tagesspiegel Клаудія фон Зальцен.

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Автор статті нагадує, що прем'єр-міністри федеральних земель Східної Німеччини виступають за скасування санкцій проти Росії, таким чином намагаючись захистити інтереси підприємців, які постраждали, зокрема, від зустрічних санкцій Росії, що забороняють ввезення сільськогосподарської продукції з ЄС.

На думку фон Зальцен, це більш ніж ганебно, що в дебатах про антиросійські санкції більше не має ніякого значення те, що стало їхньою причиною, а саме – вторгення Москви в Україну.

Можливо, у певному відношенні санкції є не зовсім переконливими, однак у 2014 році вони стали єдиним засобом, який був у розпорядженні ЄС для того, щоб відреагувати на порушення Росією міжнародного права,
– констатує журналістка.

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Додамо, міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель заявив, що Євросоюз повинен зняти частину санкцій з Росії, аби на сході України встановилося тривале перемир'я.

Теги: Новини України Новини Росії Війна на Донбасі Новини політики Санкції Україна – Росія
Джерело: 24 Канал
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